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Korkunç! Karıncalar Yedi

Hindistan'da çöp kutusunda yeni doğmuş bir kız bebek bulundu.

Korkunç! Karıncalar Yedi

Hindistan'da çöp kutusunda yeni doğmuş bir kız bebek bulundu.

19 Aralık 2014 Cuma 15:43
Korkunç! Karıncalar Yedi
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Polis, Hindistan'ın orta kesimlerindeki Bhopal kentinde, yeni doğmuş bir kız çocuğunun terk edilmiş halde çöp kutusunda bulunduğunu söyledi. Doğduktan birkaç saat sonra çöpe bırakılan bebeğin çıplak olduğu ve karıncalar tarafından ısırıldığı belirtildi.

Rajiv Patel adlı bir vatandaşın, ağlamalarını duyduğu bebeği bularak polisi aradığı öğrenildi. Polis bebeğin hastaneye kaldırıldığını ancak durumunun ciddi olduğunu söyledi.

Annenin durumu iyi değil

Bebeğin annesini bulan polisler, kadının da iyi olmadığını ve hastanede tedaviye alındığını açıkladı.

BBC Hintçe'ye konuşan üst düzey bir polis "Kadın hakkındaki şikayeti kaydettik. Kendisi tedavi olup iyileştiğinde sorgulamaya başlayacağız" dedi.

Ancak bebeğin neden terk edildiği henüz netleşmedi. Hindistan'da çoğu ebeveyn, erkek çocuğu kız çocuğuna tercih ediyor ve bebeğin bu yüzden terk edilmiş olabileceği öne sürülüyor. Ülkede çok sayıda hamile kadın, kız çocuğuna hamile olduğunu öğrendiklerinde kürtaj olmuş, bu durumu eleştiren kampanyalar düzenlenmişti. Kampanyayı yürütenler, "ülkede milyonlarca kızın kaybolduğunu" ileri sürüyorlardı. Bu tür uygulamalar ülkede cinsiyet dağılımını da etkiliyor. 2011'de yayımlanan bir araştırmaya göre Hindistan'da yedi yaşın altındaki 1000 erkek çocuğa 914 kız çocuk düşüyor. 

Son Güncelleme: 19.12.2014 15:45
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Manşet
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