Korkunç! Böyle bulundu!

Peru'da iskeletleri ortaya çıkaran arkeologlar, çocukların doğa güçlerini memnun etmek isteyen antik bir medeniyet tarafından topluca kurban edildiğini sanıyor.

Güney ve Orta Amerika'da hüküm süren Aztek, Maya ve İnka medeniyetlerinde "İnsan kurban etme" geleneği olduğu hem sömürgeci İspanyolların o dönem tuttukları günlüklerden hem de arkeolojik bulgulardan biliniyor.

Fakat araştırmayı yayımlayan National Geographic dergisi, onlar kadar bilinmeyen Chimu medeniyetine ait bu mezarların, şimdiye kadar görülen bir defada en büyük çocuk kurbanı vakası olduğunu yazdı.

Kalpleri çıkarılmış

Yaşları 5 ila 14 arasında değişen 140 çocuğa ait kalıntılar Peru'nun Trujillo kenti yakınlarında Pasifik okyanusuna bakan bir yamaçta kazılmış sığ mezarlarda bulundu.

Peru'nun kuzeyindeki La Libertad bölgesindeki bölgede Ay'a tapan antik Chimu medeniyeti yaşamıştı.

Kazının yakınındaki Trujillo ise bugün 800 bin kişilik nüfusuyla ülkenin üçüncü büyük kenti.

Arkeolojik bulgulara göre çocuklar ve beraberinde öldürüldüğü anlaşılan 200 lama, bu bölgede 500 yıl önce hüküm süren Chimu medeniyeti döneminde öldürüldü.

Bütün çocukların göğüs hizasında kesiklerle öldürüldüğü ve kalplerinin çıkarıldığı anlaşıldı.

Doğa güçlerinin öfkesini yatıştırmak için mi?

Uzmanlar, çocukların ve lamaların muhtemelen doğa güçlerini kontrol etme umuduyla adak olarak kurban edildiklerini düşünüyor.

Araştırmalar aynı dönemde bölgede büyük bir sel felaketi yaşandığına dair bulguları da ortaya çıkardı.

Arkeolojik araştırma National Geographic'in Peru kaşifi Trujillo Üniversitesi'nden Gabriel Prieto ve New Orleans'daki Tulane Üniversitesi'nden antropolog John Verano başkanlığında uluslararası bir ekip tarafından yürütüldü.

Bölgede kazılar 2011 yılında başladı ve ekip önce 3 bin 500 yıllık bir tapınağın yakınlarında 42 çocuk ve 76 lamaya ait kalıntılar buldular.

Beş yıl sonra kazılar tamamlandığında bulunan çocuk mezarlarının sayısı 140, lama kalıntılarının sayısı da 200'e varmıştı.

Mezarlarda bulunan ip ve kumaş gibi kalıntılardan çocukların MS 1400 ve 1450 tarihleri arasında öldürülmüş olduğu anlaşılıyordu.

Çocuklar batıya, lamalar doğuya

Deniz seviyesinin yaklaşık 300 metre üzerinde bulunan mezarlar Trujillo kentine bitişik çağdaş yerleşim Huanchaco'nun altındaydı.

Kalıntılardan çocukların göğüsleri kesilerek öldürülüp kalpleri çıkarıldıktan sonra denize karşı yani batıya doğru bakan bu yamaca gömüldüklerini gösteriyor.

Bulunan lama kalıntılarının tümünün ise 1,5 yaşından küçük olduğu ve doğuya bakacak şekilde gömüldükleri görüldü.

Uzman heyetten John Verano, "Bunun sistemli ve törensel bir toplu öldürme olduğu kesin" diyor.

Bugünkü Meksika'nın başkenti altındaki Aztec kenti Tenochtitlan'da, Büyük Tapınak'ta bulunan 42 çocuk kalıntısı, bu son kazıya kadar, belgelenmiş "en büyük çocuk adama töreni" olarak kayıtlara geçmişti.

Peru sahili boyunca bugün Ekvador'un başladığı yere kadar uzanan Chimu medeniyetine, 1475 yılında yani muhtemelen mezarı bulunan çocukların öldürülmesinden kısa süre sonra İnkalar tarafından çökertilmişti.