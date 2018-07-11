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Korku filmini aratmıyor… Bu kare göründüğü gibi değil!

ABD'de düzenlenen bir cenaze töreni görenleri şaşkına çevirdi. Silahlı saldırı sırasında hayatını kaybeden bir genç, evinde oyun oynarmış gibi televizyonun karşısına oturtuldu.

Korku filmini aratmıyor… Bu kare göründüğü gibi değil!

ABD'de düzenlenen bir cenaze töreni görenleri şaşkına çevirdi. Silahlı saldırı sırasında hayatını kaybeden bir genç, evinde oyun oynarmış gibi televizyonun karşısına oturtuldu.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:20
Korku filmini aratmıyor… Bu kare göründüğü gibi değil!

ABD’nin New Orleans kentinde yaşayan 18 yaşındaki Renard Matthews, geçtiğimiz günlerde bir silahlı saldırgan tarafından başından vuruldu. Saldırgan olay yerinde hayatını kaybeden Matthews’ın telefonunu ve üzerindeki parayı alarak kaçtı.

Matthews’ın ölümüyle yasa boğulan ailesi, genç adamın cenazesi için farklı bir yolu seçti. Matthews’a en sevdiği basketbol takımının forması giydirilirken, evde konsol oyunu oynarmış gibi televizyonun karşısına oturtuldu. Tam bir ev ortamı oluşturulan konseptte, Matthews’ın etrafına yiyecek ve içecekler de konuldu.

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Genç adamın bu hali, dışarıdan bakıldığında ilk etapta ölü olduğunu akıllara bile getirmiyor. ABD basınında ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, görenleri ikiye böldü.

Twitter’daki yorumlarda kimisi bu yapılanın korku filmlerini aratmadığını ve akıl dışı olduğunu savunurken, kimileri ise ailenin oğullarını istedikleri gibi uğurlama hakkı olduğunu söyledi.

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