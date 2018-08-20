banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
232.866
DOLAR
6.0803
STERLİN
7.7886
EURO
6.9433
Kebep paralarını cebe attı
KEBAP PARALARINI CEBE ATTI
Baba tutuksuz yargılanacak
BABA TUTUKSUZ YARGILANACAK
Sarhoşluk başına dert oldu
SARHOŞLUK BAŞINA DERT OLDU
Suçlular KKTC’de gizleniyor
SUÇLULAR KKTC'DE GİZLENİYOR
banner282

Kore Yarımadası'nın Kuzey Ve Güneyinden Parçalanmış Aileler Buluşuyor...

Kore Savaşı nedeniyle birbirlerinden 60 seneden fazla süredir ayrı düşen yüzlerce Kuzey ve Güney Korelinin üç gün sürecek buluşması, Kuzey Kore'nin Kumgang Dağı bölgesinde başladı.Yonhap ajansının haberine göre, kimi tekerlekli sandalyede çoğu 70 yaşının üzerindeki yaklaşık 89 Güney Koreli, akrabalarıyla buluşmak üzere Kuzey Kore tarafına geçti.

Kore Yarımadası'nın Kuzey Ve Güneyinden Parçalanmış Aileler Buluşuyor...

Kore Savaşı nedeniyle birbirlerinden 60 seneden fazla süredir ayrı düşen yüzlerce Kuzey ve Güney Korelinin üç gün sürecek buluşması, Kuzey Kore'nin Kumgang Dağı bölgesinde başladı.Yonhap ajansının haberine göre, kimi tekerlekli sandalyede çoğu 70 yaşının üzerindeki yaklaşık 89 Güney Koreli, akrabalarıyla buluşmak üzere Kuzey Kore tarafına geçti.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 10:32
Kore Yarımadası'nın Kuzey Ve Güneyinden Parçalanmış Aileler Buluşuyor...


 Kore Savaşı nedeniyle birbirlerinden 60 seneden fazla süredir ayrı düşen yüzlerce Kuzey ve Güney Korelinin üç gün sürecek buluşması, Kuzey Kore'nin Kumgang Dağı bölgesinde başladı.
Yonhap ajansının haberine göre, kimi tekerlekli sandalyede çoğu 70 yaşının üzerindeki yaklaşık 89 Güney Koreli, akrabalarıyla buluşmak üzere Kuzey Kore tarafına geçti.
Kuzey'e geçmesi kura yoluyla belirlenen Güney Korelilerden en yaşlısının 101 yaşında olduğu bildirildi.
Kore Yarımadası'nın kuzey ve güneyinden aileler, çarşamba günü sona erecek buluşma etkinliğinde 6 kez bir araya gelecekleri akrabalarıyla toplam 11 saat görüşecek.
Gerçekleşmesi planlanan bir sonraki buluşma etkinliği kapsamında, Kuzey Koreli 83 kişi, savaş nedeniyle ayrı düştükleri hayattaki akrabalarıyla cuma gününden pazar gününe kadar Güney Kore'de hasret giderecek.
Kumgang Dağı bölgesinde, Kızılhaç görüşmelerinde haziran ayında bir araya gelen Kuzey ve Güney Kore'den yetkililer, Koreli ailelerin ağustos ayında buluşması konusunda anlaşmıştı.
Savaş nedeniyle ayrılan aileler, ilk kez 2000'de bir araya gelmişti.
 

banner288
Son Güncelleme: 20.08.2018 13:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Zelandalı Bakan Doğum Yapmaya Bisikletle Gitti
Yeni Zelandalı Bakan Doğum Yapmaya Bisikletle Gitti
Hindistan'dan Pakistan'a Diyalog Çağrısı
Hindistan'dan Pakistan'a Diyalog Çağrısı
Pasif İçici Çocuklar, Yetişkin Olduklarında Da Sağlık Sorunu Yaşıyor..
Pasif İçici Çocuklar, Yetişkin Olduklarında Da Sağlık Sorunu Yaşıyor..
Hindistan'daki Yağışlar...
Hindistan'daki Yağışlar...
Yunanistan'ın 8 Yıldır Süren Ekonomik Kurtarma Programı Sona Erdi!
Yunanistan'ın 8 Yıldır Süren Ekonomik Kurtarma Programı Sona Erdi!
Endonezya'daki Depremler
Endonezya'daki Depremler
Tunus'ta göçmenleri taşıyan tekne battı: 8 ölü
Tunus'ta göçmenleri taşıyan tekne battı: 8 ölü
Afganistan'da 100'den fazla yolcu kaçırıldı
Afganistan'da 100'den fazla yolcu kaçırıldı
Meksika kıyılarında 113 deniz kaplumbağası kıyıya vurdu
Meksika kıyılarında 113 deniz kaplumbağası kıyıya vurdu
6,9 büyüklüğünde deprem
6,9 büyüklüğünde deprem

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim