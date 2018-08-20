Kore Yarımadası'nın Kuzey Ve Güneyinden Parçalanmış Aileler Buluşuyor...



Kore Savaşı nedeniyle birbirlerinden 60 seneden fazla süredir ayrı düşen yüzlerce Kuzey ve Güney Korelinin üç gün sürecek buluşması, Kuzey Kore'nin Kumgang Dağı bölgesinde başladı.

Yonhap ajansının haberine göre, kimi tekerlekli sandalyede çoğu 70 yaşının üzerindeki yaklaşık 89 Güney Koreli, akrabalarıyla buluşmak üzere Kuzey Kore tarafına geçti.

Kuzey'e geçmesi kura yoluyla belirlenen Güney Korelilerden en yaşlısının 101 yaşında olduğu bildirildi.

Kore Yarımadası'nın kuzey ve güneyinden aileler, çarşamba günü sona erecek buluşma etkinliğinde 6 kez bir araya gelecekleri akrabalarıyla toplam 11 saat görüşecek.

Gerçekleşmesi planlanan bir sonraki buluşma etkinliği kapsamında, Kuzey Koreli 83 kişi, savaş nedeniyle ayrı düştükleri hayattaki akrabalarıyla cuma gününden pazar gününe kadar Güney Kore'de hasret giderecek.

Kumgang Dağı bölgesinde, Kızılhaç görüşmelerinde haziran ayında bir araya gelen Kuzey ve Güney Kore'den yetkililer, Koreli ailelerin ağustos ayında buluşması konusunda anlaşmıştı.

Savaş nedeniyle ayrılan aileler, ilk kez 2000'de bir araya gelmişti.

