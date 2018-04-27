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Kore'deki tarihi zirveden barış kararı çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldiği tarihi zirveden barış kararı çıktı.

Kore'deki tarihi zirveden barış kararı çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldiği tarihi zirveden barış kararı çıktı.

27 Nisan 2018 Cuma 11:00
Kore'deki tarihi zirveden barış kararı çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldiği tarihi zirveden barış kararı çıktı.

İki ülke liderleri, zirve sonunda yayınladıkları ortak açıklamada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Açıklamada, "İki lider 80 milyonluk Kore halkının ve tüm dünyanın önünde Kore Yarımadası'nda bundan böyle savaş olmayacağını ve yeni bir barış devrinin açıldığını resmen ilan eder." ifadeleri yer aldı.

İki ülke saldırmazlık taahhütlerine bağlılıklarını teyit ederek birbirlerine karşı güç kullanmayacaklarını, karşılıklı silahsızlanmayla birlikte askeri gerilimleri sonlandırarak aralarında barışı pratik olarak tesis edeceklerini vurguladı.

Ortak açıklamada liderlerin "Güney ve Kuzey, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasını hedefini karşılıklı olarak teyit ettikleri" vurgulandı.

Açıklamada Kore Savaşı'nın resmi olarak sonuçlandırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için iki ülke arasında ABD ve Çin'in de dahil olacağı 3'lü ve 4'lü görüşmeler yapılması konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

İki ülke 1953 yılında imzalanan ateşkesten bu yana hala resmen savaş halinde bulunuyor.

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Son Güncelleme: 27.04.2018 15:18
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