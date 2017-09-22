Kör Köpek 'James' 52 Yaşındaki Sahibinin Hayatını Kurtardı

Köpekler canımızdır, ciğerimizdir diye boşuna demiyoruz. İngiltere'de yaşanan son olay da bu konuda bir kez daha emin olmamızı sağladı.Köpekler hayatımızı renklendirmiyor sadece.Hayatlarımızı da kurtarıyor!İngiltere'de yaşayan 52 yaşındaki Katherine Barry, 11 yaşında ve gözleri görmeyen Jack Russell teriyer cinsi köpeği James'in sürekli elini yalaması üzerine şaşkınlık yaşadı.Elinde bir süredir problem olduğunu sezen ve mikrobik bir sorun olduğu için geçiştiren Barry, köpeğinin bu hareketlerine önce anlam veremedi.Bahçe işleriyle ilgilendiği için alerjik bir problemi olduğunu düşünen kadın, köpeğinin ısrarla elini yalamasından sonra mevzuya yavaş yavaş uyandı.19 yıllık kocası Alan 2015'te cilt kanserine yakalanan ve geçen yıl ekim ayında yaşamını yitiren kadın, kendisinde de aynı şeyin olabileceğini düşündü.Doktora gittiğinde yapılan tetkiklerde kadının elinde bir kitle olduğu anlaşıldı.Korkulan olmadı, kitle alındı, kadın tedavi gördü ve sağlığına kavuştu.