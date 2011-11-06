Köprüde 22. mucize

Üniversiteli genç, Boğaziçi Köprüsü'nden atladı. 64 metreden düşen genci bir teknedeki vatandaşlar kurtardı. Bu, tarihteki 22. kurtuluş...

İstanbul'da 64 metre yükseklikteki Boğaziçi Köprü'sünden atlayan üniversite öğrencisi Bertan Bengül, mucize eseri hayatta kaldı. Önceki akşam saat 20.00 sıralarında otomobilini durdurup kendini köprüden aşağı atan Bengül'ü, olay sırasında köprünün altından geçen bir tur teknesindeki vatandaşlar denizden çıkardı.

Güverteye alınan Bengül'ün yaşadığı fark edilince, motorun rotası Kabataş İskelesi'ne çevrildi. Motordakiler bir yandan 112 Acil Servis'i arayarak yardım isterken bir yandan da Bengül'ün söylediği numaradan yakınlarına ulaştı. Haberin devamı ↓ reklam İskeleye yanaşan motordan indirilen Bengül, burada hazır bekleyen ambulansla hastaneye götürüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR Sabah'ın haberine göre; ilk müdahalesi yapılan Bengül, tomografi cihazının arızalı olması sebebiyle bir başka hastaneye sevk edildi. Bilinci açık olan Bengül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Arnavutköy Polis Merkez Amirliği, Ulus otoparkına çekilen aracın olayla ilgili başlattıkları soruşturma kapsamında inceleneceğini belirtti.

Boğaziçi Köprüsü'nden bugüne kadar atlayarak intihara kalkan 21 kişi sağ kurtulmuştu.