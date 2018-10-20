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Köpek sanarak aldı… Gerçeği öğrenince neye uğradığını şaşırdı

Çin'de bir köpek yavrusu satın aldığını düşünen adam, hayvanın cinsini öğrenmek için internete başvurduğunda hayatının şokunu yaşadı.

Köpek sanarak aldı… Gerçeği öğrenince neye uğradığını şaşırdı

Çin'de bir köpek yavrusu satın aldığını düşünen adam, hayvanın cinsini öğrenmek için internete başvurduğunda hayatının şokunu yaşadı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 09:40
Köpek sanarak aldı… Gerçeği öğrenince neye uğradığını şaşırdı

Çin’de yalnızlıktan sıkılan ve bir köpek almaya karar veren adamın hikayesi, sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Yerel bir satıcıdan yavruyu aldıktan sonra tüylerinin uzamadığını ve fazla hareketsiz olduğunu fark eden adam, bunun üzerine hayvanın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı ve cinsini öğrenmek için yardım istedi.

Gelen mesajlarla hayvanın aslında bir köpek olmadığı, Doğu Asya’da yaşayan ve çoğunlukla bambu ve diğer bitkilerle beslenen bir bambu sıçanı olduğu ortaya çıktı.

Neye uğradığını şaşıran ve sıçana nasıl bakacağını bilemeyen adam, onu hayvanlarla ilgilenen uzmanlara vermeye karar verdi.

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