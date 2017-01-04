Köpek Filtresi Yüzünden Kafese Kapattı



Snapchat'te köpek filtresi kullanarak snap gönderen 17 yaşındaki kızı, babası ceza vermek için köpek kafesine kapatttı.Özellikle genç kesim arasında oldukça popüler olan fotoğraf ve video odaklı sosyal paylaşım ağı Snapchat, bu sefer çok farklı bir konuyla gündeme geldi.ABD'de yaşanan olaya göre 42 yaşındaki Rolando Cruz, kızının Snapchat'teki köpek filtreli fotoğraflarını diğer sosyal ağlarda da görünce oldukça sinirlendi ve 17 yaşındaki genç kızını üç gün boyunca köpek kafesine kapattı. Köpeğe benzemeye çalıştığı için kızını cezalandırmak isteyen baba, onu üç gün boyunca altında sadece gazete serili olan kafeste köpek maması ve ufak bir kap içinde su ile besledi.Yaşananların ardından genç kızın babası tutuklandı. Kız ailenin yanında alınarak büyükannesine emanet edildi.