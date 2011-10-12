Konteynırlar denize düşüyor

Yeni Zelanda denizcilik yetkilileri, gemide 1,368 konteynırın bulunduğunu ve bunlardan 11'inin tehlikeli madde taşıdığını açıkladı. Gemiden denize düşenler arasında tehlikeli madde taşıyan koyteynırların bulunmadığı belirtildi.

Liberya bandıralı yük gemisi Rena, 5 Ekim'de Astrolabe Kayalıkları'nda karaya oturmuş ve kazanın ardından büyük miktarda petrol denize sızmıştı. Gemi mürettebatı, bölgede etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle hala kurtarılamadığı için gemideki petrol de boşaltılamıyor.

Geminin kaptanı, bugün tutuklanarak mahkeme önüne çıkarıldı. Suçlu bulunması durumunda kaptanın bir yıl hapis ve yaklaşık 8 bin dolarlık para cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

Yeni Zelanda Çevre Bakanı Nick Smith, bugün yaptığı açıklamada kazayı ülkede denizde meydana gelen en büyük çevre felaketi olarak niteledi.