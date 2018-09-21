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Kontakt Lens Kullananlara \'körlüğe Yol Açan Enfeksiyon\' Uyarısı

Londra, 21 Eylül 18 : İngiltere\'de göz uzmanları, nadir görülen ve körlüğe yol açan bir enfeksiyon nedeniyle kontakt lens kullananları hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Kontakt Lens Kullananlara \'körlüğe Yol Açan Enfeksiyon\' Uyarısı

Londra, 21 Eylül 18 : İngiltere\'de göz uzmanları, nadir görülen ve körlüğe yol açan bir enfeksiyon nedeniyle kontakt lens kullananları hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

21 Eylül 2018 Cuma 13:34
Kontakt Lens Kullananlara \'körlüğe Yol Açan Enfeksiyon\' Uyarısı

 

Londra, 21 Eylül 18 : İngiltere\'de göz uzmanları, nadir görülen ve körlüğe yol açan bir enfeksiyon nedeniyle kontakt lens kullananları hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Londra\'daki Moorfields Göz Hastenesi uzmanlarına göre, önlenebilir bir hastalık olan "Acanthamoeba keratitis" adlı enfeksiyon gözün ön yüzünde enflamasyona neden oluyor. En fazla risk altında olanlarsa kontakt lens kullanıcıları.

\'LENSLERLE DUŞ ALINMAMALI, YÜZÜLMEMELİ\'

Lensleri çıkarıp takarken hijjen kurallarına dikkat edilmemesi enfeksiyonun bulaşması riskini artırıyor. Lenslerle duş alınması ya da yüzülmesi de risk faktörleri arasında.

Enfeksiyona yakalanan hastaların görme yeteneklerini yüzde 25 oranında kaybettiği ya da tamamen kör oldukları belirtiliyor.

Uzmanları enfeksiyon vakalarının 2011\'den bu yana kaygı verici şekilde arttığına dikkat çekiyor.

İngiliz Optalmoloji Dergisi\'nde yayımlanan verilere göre 2000 ve 2003 yılları arasında hastanede yılda 8-10 vaka görülüyordu.  Ancak 2011-2016 yılları arasında vaka sayısı 35-65\'e çıktı.

Kiste yol açan bir mikroorganizma olan "Acanthamoeba" musluk sularında görülüyor. Uzmanlara göre vakalar, enfeksiyona yakalananların etkili olmayan kontakt lens solüsyonları kullanmaları, lenslerini suyla temas ettirmeleri ve hijjen kurallarına dikkat etmemelerinden kaynaklanıyor. Kontakt lens kullananların,  yüzerken, yüzlerini yıkarken ya da banyo yaparken lenslerini çıkarması öneriliyor.

(BBC/INDEPENDENT/FG)

 

 

 

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