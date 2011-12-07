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Kongre Ve İşgalcilerin Yılbaşı Ağaçları Işıklandı

Yılbaşı Ağacı Görkemli DC'yi İşgal Et' Protestocularının Barış Ağacı Da Sade Törenle Işıklandı

Kongre Ve İşgalcilerin Yılbaşı Ağaçları Işıklandı

Yılbaşı Ağacı Görkemli DC'yi İşgal Et' Protestocularının Barış Ağacı Da Sade Törenle Işıklandı

07 Aralık 2011 Çarşamba 10:30
Kongre Ve İşgalcilerin Yılbaşı Ağaçları Işıklandı
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ABD'nin başkenti Washington'da, her Noel dönemi Kongre'nin bahçesini süsleyen Halkın Yılbaşı Ağacı görkemli, ''DC'yi işgal et'' protestocularının Barış Ağacı da sade törenle ışıklandı.

Başkentteki Özgürlük Meydanı'nda iki aydır kamp kuran protestocular, 2000 plastik şişe ve 2500 plastik torba kullanarak alternatif yılbaşı ağacı üretmişlerdi.

Protestocular, ''Barış Ağacı'' olarak adlandırdıkları yılbaşı ağacını, Kongre'nin yılbaşı ağacıyla aynı anda ışıklandırdı.

Sade törenle, ağacın kenarlarına konular renkli ampuller aydınlatıldı, protestocular ağaç etrafında fotoğraf çektirdi.

KONGRE'DEKİ TÖRENDE PROTESTO

Kongre'deki tören ise Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner'in ev sahipliğinde, bazı Kongre üyeleri ve özel davetlilerin katıldığı törenle aydınlatıldı.

Bahçedeki törende, California eyaletinden gelen öğrenciler şarkılar söyledi. Boehner, törendeki konuşmasının ardından, küçük bir öğrenciyle birlikte ağacın ampullerini aydınlattı.

Bu sırada, töreni arkadan izleyen, ''Kongre'yi Geri Al'' sloganıyla ülkenin çeşitli yerlerinden gelip gün boyu Kongre üyeleriyle görüşmeye çalışan protestocular, ''Bu Noel'de tek istediğimiz iş'' şeklinde sloganlar attı.

Tören sırasında da Kongre binasının karşısındaki kaldırımda toplanan bir grup, ''Biz yüzde 99'uz'' diye sloganlar attı ve pankart açtı.

KONGRE'NİN 118 YAŞINDAKİ AĞACI CALİFORNİA ORMANLARINDAN

Öte yandan, Kongre'nin bu yılki yılbaşı ağacı, California eyaletindeki Stanislaus Ulusal Ormanı'ndan getirilen ''Sierra White Fir'' cinsi gerçek çam ağacı. 118 yaşında olan ağaç, 19 metre uzunluğunda ve 3764 kilogram ağırlığında.

Bu yıl California eyaletinin ''Amerikan halkına armağan ettiği'' ağacın süslerini de eyaletteki çocuklar hazırladı. Çocuklar, geri dönüşümü yapılmış malzemelerle yaptıkları yılb

Son Güncelleme: 07.12.2011 10:30
Anahtar Kelimeler:
TörenKongreIşgalciYılbaşı
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