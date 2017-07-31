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31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:47

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Siyasi Kriz

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Devlet Başkanı Joseph Kabila'ya karşı düzenlenen gösteride 60'dan fazla kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Siyasi Kriz
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DEVLET BAŞKANI KABİLA'NIN İKTİDARDA KALMASINA KARŞI DÜZENLENEN PROTESTOYA KATILAN 60'DAN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kınşasa, 31 Temmuz 17 : Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Devlet Başkanı Joseph Kabila'ya karşı düzenlenen gösteride 60'dan fazla kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine yüzlerce kişi, Kabila'nın iktidardan ayrılması ve devlet başkanı seçiminin bir an önce düzenlenmesi için ülkenin çeşitli bölgelerinde protesto gösterileri düzenledi.

Muhalif Moise Katumbi dahil bazı siyasi aktörlerin de katıldığı gösterileri dağıtmaya çalışan güvenlik güçleri, 60'dan fazla göstericiyi gözaltına aldı.

Değişim için Mücadele Hareketi (Lucha) adlı sivil toplum kuruluşunun verilerine göre, Butembo kentindeki gösteride bir kişi yaralandı, Goma kentinde de polisle gösteriler arasında çatışmalar çıktı.

SİYASİ KRİZİN ARKA PLANI

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde halkın 2016 sonuna kadar yerel ve genel seçim ile devlet başkanı seçimi için sandık başına gitmesi bekleniyordu, ancak geçen kasımda yapılması öngörülen devlet başkanı seçimi mali sorunlar nedeniyle ertelenmişti.

Kilisenin ara buluculuğunda aralık ayında iktidarla muhalefet arasında başlatılan diyalog süreci, ocakta imzalanan anlaşmayla sonuçlanmıştı. Anlaşmaya göre, devlet başkanı seçimi, genel ve yerel seçimlerin bu yıl sonunda düzenlenmesi ve Kabila'nın seçimler düzenlenene kadar iktidarda kalması kararlaştırılmıştı.

Öte yandan Ulusal ve Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Corneille Nangaa'nın ay başında, seçimlerin teknik ve lojistik eksiklikler nedeniyle zamanında yapılamayacağını duyurması ülkedeki siyasi krize ilişkin kaygıları yeniden alevlendirdi.

(AA/RU/ÖK)

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