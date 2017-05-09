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09 Mayıs 2017 Salı 16:27

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Yeni Hükümet Kuruldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 53 üyeden oluşan yeni hükümet kuruldu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Yeni Hükümet Kuruldu
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Kinşasa, 9 Mayıs 17 : Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 53 üyeden oluşan yeni hükümet kuruldu.

Başbakan Bruno Tshibala, 53 üyeden oluşan yeni kabinede iktidarın yanı sıra muhalefetten ve sivil toplum kuruluşlarından da bazı isimlere yer verdi.
Yeni hükümet, yıl sonundan önce ülkede genel, yerel ve devlet başkanı seçimlerinin düzenlenmesinden sorumlu olacak.

Ülkede 2016 sonuna kadar yerel, genel ve devlet başkanı seçimi için sandık kurulması bekleniyordu fakat geçen kasımda yapılması öngörülen devlet başkanı seçimi mali sorunlar nedeniyle ertelenmişti.

Kilisenin arabuluculuğunda aralık ayında iktidarla muhalefet arasında başlatılan diyalog süreci, imzalanan anlaşmayla sonuçlanmıştı.

Anlaşmaya göre, devlet başkanı seçimi, genel ve yerel seçimlerin bu yılın sonunda düzenlenmesi, seçimlere kadar ülkeyi, muhalefet ve iktidardan oluşan geçiş hükümetinin yönetmesi kararlaştırılmıştı.

Devlet Başkanı Joseph Kabila da muhalefetten Tshibala'yı, geçen ay Başbakanlık makamına atamıştı.

(AA/DOĞ/GUR)

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