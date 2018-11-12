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Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Tren Raydan Çıktı: 40 Ölü

KİNDU VE KAMİNA KENTLERİ ARASINDA RAYDAN ÇIKAN TREN KAZA YAPTI, KAZADA EN AZ 40 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRİRKEN ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Tren Raydan Çıktı: 40 Ölü

KİNDU VE KAMİNA KENTLERİ ARASINDA RAYDAN ÇIKAN TREN KAZA YAPTI, KAZADA EN AZ 40 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRİRKEN ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

12 Kasım 2018 Pazartesi 07:45
Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Tren Raydan Çıktı: 40 Ölü

KİNDU VE KAMİNA KENTLERİ ARASINDA RAYDAN ÇIKAN TREN KAZA YAPTI, KAZADA EN AZ 40 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRİRKEN ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Dakar, 12 Kasım 18 (.):  Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nin (KDC) doğusunda seyir halindeki yük treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada en az 40 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Lumbashi şehrine doğru hareket eden yük treni ülkenin doğusunda yer alan Kindu ve Kamina kentleri arasında raydan çıktı.

Meydana gelen kazada yük trenine kaçak bindiği belirtilen yolculardan 40\'ı hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Kazanın aşırı hız ve demiryolundaki yetersizlik nedeniyle olduğunu belirtiliyor.

KDC Ulusal Demiryolu Kurumu (SNCC), kazanın asıl nedenini belirlemek için araştırmanın devam ettiğini açıkladı.

Ülkede, demiryolu altyapısının yeterince gelişmemesi nedeniyle sık sık tren kazaları yaşanabiliyor. Ulaşımın da yeterince gelişmemesi ve pahalı olmasından dolayı birçok kişi yük trenine kaçak binerek, seyahat etmeye çalışıyor.

KDC\'de 2017 yılında bir yük treninin yine raydan çıkmasıyla oluşan kazada trene kaçak bindiği belirtilen 35 kişi yaşamını yitirmişti.

(AA/TUĞ/HA)

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