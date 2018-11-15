Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Son 10 Ayda Koleradan 857 Kişi Öldü

Dakar, 15 Kasım 18 (.): Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde kolera nedeniyle yıl başından bu yana 857 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütünün yerel ofisinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin 26 yönetim bölgesinden 21\'inde kolera vakaları görüldü.

Ülkenin doğusundaki Kasai Merkez, Lomami, Güney Kivu, Tanganika ve Yukarı Katanga bölgelerinde etkili olan salgında, yıl başından bu yana 25 bin 170 kolera vakasına rastlanırken, 857 kişi yaşamını yitirdi.

Salgından en çok büyük nehir kıyılarında ve içme suyu sistemlerinde sıkıntı bulunan bölgelerde yaşayanlar etkilendi.

Ülkede geçen yıl 55 binden fazla kolera vakası görülmüş, bin 190 kişi hayatını kaybetmişti.

(AA/HUR/ÖK)