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25 Nisan 2017 Salı 12:31

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Meçhul Hastalık 15 Can Aldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teşhis edilemeyen bir hastalık, ocak ayından bu yana 15 kişinin ölümüne neden oldu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Meçhul Hastalık 15 Can Aldı
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ÜLKENİN DOĞUSUNDA ORTAYA ÇIKAN HASTALIK 250'DEN FAZLA KİŞİYİ ETKİLEDİ

Kuzey Kıvı, 25 Nisan 17 : Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teşhis edilemeyen bir hastalık, ocak ayından bu yana 15 kişinin ölümüne neden oldu.

Ülkenin doğusundaki Kaghuli bölgesindeki sağlık merkezinde görevli hemşire Katsuva Jeanine, AA muhabirine açıklamasında, İremera kasabasında daha önce görülmemiş bir hastalığın ortaya çıktığını ifade etti.

Ocak ayından bu yana 15 kişinin hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyleyen Jeanine, 40 kişilik kapasiteye sahip sağlık merkezinde 250'den fazla kişinin tedavi gördüğünü ve bir yatağa 3 hasta yatırmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Sağlık merkezinde kontenjanın sınırlı olması sebebiyle de bazı hastaların evlerinde ölüme terk edildiğini kaydeden Jeanine, bilinmeyen bir hastalığı tedavi etmenin çok zor olduğunu ve ayrıca yeterli ilaç bulunmadığını vurguladı.

Bölge sakinleri, hastaların çoğunda Ebola benzeri belirtiler görüldüğüne işaret ederek bunlar arasında kusma, yüksek ateş ve ishal bulunduğunu aktardı.

Sivil toplum kuruluşu mensubu Paluku Songya da hükümetin soruna müdahale etmemesi halinde hastalığın salgına dönüşebileceği uyarısı yaptı.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Martial Kambumbu, durumu yakından takip ettiklerini bildirdi.

(AA/RU/GÜL)

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