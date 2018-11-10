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Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Ebola Salgınında Can Kaybı Artıyor

ÜLKENİN DOĞUSUNDA TEMMUZ AYI SONUNDAN BU YANA GÖRÜLEN EBOLA SALGININDA 163 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Ebola Salgınında Can Kaybı Artıyor

ÜLKENİN DOĞUSUNDA TEMMUZ AYI SONUNDAN BU YANA GÖRÜLEN EBOLA SALGININDA 163 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

10 Kasım 2018 Cumartesi 08:03
Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Ebola Salgınında Can Kaybı Artıyor

ÜLKENİN DOĞUSUNDA TEMMUZ AYI SONUNDAN BU YANA GÖRÜLEN EBOLA SALGININDA 163 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Dakar, 10 Kasım 18 : Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nin (KDC) doğusunda temmuz ayı sonunda başlayan ebola salgınında şu ana kadar 163 kişi hayatını kaybetti.

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kivu eyaletinde başlayan, ardından Ituri eyaletine yayılan salgında 319 kanamalı ateşli vaka görüldü. Bu kişilerden 284\'ünün ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Şimdiye kadar 163 kişinin yaşamını yitirdiği salgında, virüsü kapanlardan 97\'si ise iyileşti.

Ayrıca, 319 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 35 ölümlü vaka daha bulunuyor. Benzer belirtilerle hayatını kaybedenlerin cesetleri otopsi yapılmadan defnedildiği için kesin ölüm nedenleri tespit edilemiyor.

Diğer yandan, salgının Ituri eyaletinde silahlı Mai-Mai grubunun kontrolündeki bir köye de yayıldığı, sağlık ekiplerinin hastalara ulaşmak için köy liderleriyle müzakerede bulunduğu öğrenildi.

Bölgede 8 Ağustos\'ta başlatılan kampanya kapsamında 26 bin 724 kişiye aşı yapıldı.

Öte yandan son ebola salgınında kaydedilen kanamalı ateşli vaka sayısı, salgının ilk görüldüğü 1976 yılındaki söz konusu vaka sayısını geçti. 1976\'daki ilk ebola salgınında 318 kanamalı ateşli vakadan 280 kişi hayatını kaybetmişti.

KDC\'de ilk kez 1976\'da ortaya çıkan ebola, Aralık 2013\'te Batı Afrika\'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone\'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

(AA/ÖZ/HA)

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