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Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Ebola Salgını

Kinşasa 9 mayıs 18 (.): Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nin kuzeybatısında Ebola salgını olduğu bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Ebola Salgını

Kinşasa 9 mayıs 18 (.): Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nin kuzeybatısında Ebola salgını olduğu bildirildi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 15:53
Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Ebola Salgını
Kinşasa 9 mayıs 18 (.): Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nin kuzeybatısında Ebola salgını olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Bikoro bölgesinde salgın nedeniyle 5 haftada 21 vaka tespit edildiği ve 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Ülkemiz yine Ebola virüsü salgınıyla karşı karşıya ve bu salgın uluslararası toplum nezdinde ciddi sağlık tehdidi oluşturuyor. Daha önceki salgınları hızla kontrol altına alan çalışanlarımız, bu salgını önlemek için de çalışmalarına başladı." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, bölgeye Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından doktorlar gönderildiği kaydedildi.

İlk kez 1976\'da Kongo\'da ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013\'te Batı Afrika\'da yeniden görülmüştü. 

Gine, Liberya ve Sierra Leone\'de 2014-2017 yıllarında yaşanan salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

(AA/HÖ)

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