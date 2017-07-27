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27 Temmuz 2017 Perşembe 14:57

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ayrılıkçı Lider Cheka Teslim Oldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçı lider Ntabo Ntaberi Cheka'nın teslim olduğu belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ayrılıkçı Lider Cheka Teslim Oldu
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İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLEMEKTEN SORUMLU TUTULAN CHEKA, 2011'DEN BU YANA ARANIYORDU

Kınşasa, 27 Temmuz 17 : Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçı lider Ntabo Ntaberi Cheka'nın teslim olduğu belirtildi.

Ülkedeki Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonu (MONUSCO) Sözcüsü Fabienne Pompey, AA muhabirine açıklamasında, Nduma Kongo Savunma (NDC) ayrılıkçı grubunun lideri Cheka'nın yakalanması için uzun süredir çaba gösterdiklerini ifade etti.

Çalışmalar sonucunda Cheka'nın ülkenin doğusunda Mutumbo bölgesinde MONUSCO'ya teslim olduğunu söyleyen Pompey, ayrılıkçı liderin yetkililere teslim edilene kadar Goma kentindeki MONUSCO yerleşkesinde tutulduğunu kaydetti.

İnsanlığa karşı suç işlemekten sorumlu tutulan Cheka için Ocak 2011'de tutuklama kararı çıkartılmıştı.

MONUSCO, ülkenin doğusundaki çok sayıda kasabayı ateşe veren NDC'yi etkisiz hale getirmek amacıyla 2015'te askeri operasyonlar başlatmıştı.

Kuzey Kivu eyaletindeki maden ocaklarının kontrolünü ele geçirmek amacıyla Cheka tarafından 2009'da kurulan NDC, 100'e yakın ayrılıkçıdan oluşuyor.

(AA/RU/ÖK)

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