Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ayrılıkçı Lider Cheka Teslim Oldu

Çalışmalar sonucunda Cheka'nın ülkenin doğusunda Mutumbo bölgesinde MONUSCO'ya teslim olduğunu söyleyen Pompey, ayrılıkçı liderin yetkililere teslim edilene kadar Goma kentindeki MONUSCO yerleşkesinde tutulduğunu kaydetti.

Ülkedeki Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonu (MONUSCO) Sözcüsü Fabienne Pompey, AA muhabirine açıklamasında, Nduma Kongo Savunma (NDC) ayrılıkçı grubunun lideri Cheka'nın yakalanması için uzun süredir çaba gösterdiklerini ifade etti.