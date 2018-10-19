banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97118
ALTIN
221.875
DOLAR
5.6065
STERLİN
7.2865
EURO
6.4303
Alayköy'de iş kazası, 1 kişi yaralandı
Alayköy'de iş kazası, 1 kişi...
Cobalt AIR’ın batması nedeniyle 20 Bin yolcu mağdur oldu
Cobalt AIR’ın batması nedeniyle 20...
Büfe soymaya çalışan soyguncu kaçacak diye okula girdi
Büfe soymaya çalışan soyguncu kaçacak...
Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne yarın 112’den ulaşılabilecek
Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne yarın 112’den...
banner282

Kongo’da Ebola Salgınından Ölenler109\'a Yükseldi

Dakar,19 Ekim 18 (.): Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde (KDC), ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 109\'a çıktı.

Kongo’da Ebola Salgınından Ölenler109\'a Yükseldi

Dakar,19 Ekim 18 (.): Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde (KDC), ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 109\'a çıktı.

19 Ekim 2018 Cuma 08:47
Kongo’da Ebola Salgınından Ölenler109\'a Yükseldi

Dakar,19 Ekim 18 (.): Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde (KDC), ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 109\'a çıktı.

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan, ardından Ituri eyaletine yayılan salgında görülen kanamalı ateş vakası 223\'e yükseldi. Bu kişilerden 188\'inin ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Söz konusu 188 kişiden 5\'inin daha hayatını kaybetmesiyle salgında ölenlerin sayısı 109\'a yükseldi.

Virüsü kaptıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 57 oldu.

Bu arada, 223 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 35 ölüm daha bulunuyor. Benzer belirtilerle yaşamını yitiren kişilere otopsi yapılması imkanı olmadığı için kesin ölüm nedenleri tespit edilemiyor.

Öte yandan, bölgede 8 Ağustos\'ta başlatılan kampanya kapsamında 18 bin 998 kişiye aşı yapıldı.

"ULUSLARARASI YAYILMA RİSKİ YOK"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), KDC\'deki ebola salgınının "endişe verici" olduğu, ancak uluslararası boyut taşımadığı açıklaması yaptı.

DSÖ Genel Sekreteri TedrosAdhanom, salgının bölgesel yayılma riskinin yüksek olduğunu ancak uluslararası yayılma riski taşımadığını bildirdi. Adhanom, DSÖ olarak KDC\'ye seyahat uyarısı yapılmasına karşı olduklarını vurguladı.

KDC\'de ilk kez 1976\'da ortaya çıkan ebola, Aralık 2013\'te Batı Afrika\'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone\'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

(AA/TUĞ/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya'da Kredi Kartı Boyutunda Telefon
Japonya'da Kredi Kartı Boyutunda Telefon
Güney Kore'den Trump'a Tepki
Güney Kore'den Trump'a Tepki
Endonezya'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem
Endonezya'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem
Suudi Prens'in Yardımcısı, Kaşıkçı'dan Saatler Önce Konsolosluğa Girmiş
Suudi Prens'in Yardımcısı, Kaşıkçı'dan Saatler Önce Konsolosluğa Girmiş
Pence'ten
Pence'ten "kaşıkçı" Açıklaması
Nikaragua'daki Şiddetli Yağış
Nikaragua'daki Şiddetli Yağış
“kaşıkçı'nın Öldüğünü Kabul Ediyorum
“kaşıkçı'nın Öldüğünü Kabul Ediyorum"
Hindistan'daki Kasırga 57 Can Aldı
Hindistan'daki Kasırga 57 Can Aldı
Basına Bilgi Sızdıran Eski Fbı Ajanına 4 Yıl Hapis
Basına Bilgi Sızdıran Eski Fbı Ajanına 4 Yıl Hapis
Ekvador’dan Venezuelalı Büyükelçi İçin Sınır Dışı Kararı
Ekvador’dan Venezuelalı Büyükelçi İçin Sınır Dışı Kararı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim