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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Tekne Kazası: 50 Ölü

Dakar, 25 Mayıs 18 (.): Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) kuzeyinde nehirde seyreden teknenin batması sonucu 50 kişinin öldüğü bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Tekne Kazası: 50 Ölü

Dakar, 25 Mayıs 18 (.): Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) kuzeyinde nehirde seyreden teknenin batması sonucu 50 kişinin öldüğü bildirildi.

25 Mayıs 2018 Cuma 14:33
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Tekne Kazası: 50 Ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) kuzeyinde nehirde seyreden teknenin batması sonucu 50 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Tshuapa ili yöneticisi Richard Mboyo Iluka, ülkenin kuzeyindeki Momboyo Nehri'nde yaklaşık 100 yolcuyla seyreden teknenin önceki gece battığını açıkladı.

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Dün 49, bugün bir ceset bulduklarını belirten Iluka, 50’ye yakın kişinin de kurtarıldığını ifade etti.

Ekvatoral iklimi nedeniyle geniş ormanlık alanlara sahip ülkede, büyük şehirler dışında yol bulunmuyor. Halk, ulaşım için Kongo Havzası’nı saran nehirleri tercih ediyor ancak eski ve bakımsız teknelerin kullanılması sık sık ölümcül kazalara yol açıyor.

Son Güncelleme: 25.05.2018 18:06
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