Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola can alıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kırsal bölgelerinde başlayan Ebola salgınında can kaybı artıyor. Ülkede şimdiye dek tespit edilen 42 vakadan 23'ünde hastalar yaşamını yitirdi. Salgın, 1 milyon kişinin yaşadığı Mbandaka kentine yayıldı. Uzmanlar salgını kentte kontrol altına almanın daha zor olacağına işaret ediyor.





Salgına yönelik önlemler almaya çalışan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise, ülkeye binlerce doz Ebola aşısı ve sağlık çalışanı gönderdi. DSÖ Sözcüsü Tarik Jasareviç, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeybatısında görülen salgını önlemek için bölgeye 4 bin doz Ebola aşısı sevk edildiğini belirtti.





İlk kez 1976'da Kongo'da ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden görülmüştü. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında yaşanan salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.