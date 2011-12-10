Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Devlet Başkanlığı Seçimi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 28 Kasım'da yapılan ve Devlet Başkanı Joseph Kabila'nın kazandığı açıklanan devlet başkanlığı seçimlerinde Kabila'nın rakibi Etienne Tshisekedi de kendisini devlet başkanı ilan etti.

Tshisekedi yayınladığı açıklamada, seçim sonuçlarının Kongo halkı için tam bir kışkırtma olduğunu ve sonuçları kabul etmediğini belirterek, "Sonuç olarak kendimi bugünden itibaren Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin seçilmiş devlet başkanı ilan ediyorum. Yoldaşlarıma güvenleri için müteşekkirim" ifadesini kullandı.

Seçim Komisyonu, Kabila'nın seçimde kullanılan yaklaşık 18 milyon oydan yüzde 49'unu alarak yeniden devlet başkanı seçildiğini, Kabila'nın rakibi Etienne Tshisekedi'nin ise, oyların yüzde 32'sini aldığı açıklamıştı.

Bu arada, Kabila'nın seçim zaferinin ilan edilmesinden sonra başkent Kinşasa'nın bazı semtlerinde olaylar çıktı ve silah sesleri duyuldu.

Merkezi Bandale'de lastik yakan gençler bölgedeki polislere taş attı. Bandale ve doğudaki Limete semtinden silah sesleri gelirken, kuzeybatıdaki Kintembo'da da yağma yapıldığı bildiriliyor.