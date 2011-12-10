Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Devlet Başkanlığı Seçimi

Kabila'nın Rakibi Etienne Tshisekedi, Kendini Devlet Başkanı İlan Etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Devlet Başkanlığı Seçimi

Kabila'nın Rakibi Etienne Tshisekedi, Kendini Devlet Başkanı İlan Etti

10 Aralık 2011 Cumartesi 11:12
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Devlet Başkanlığı Seçimi
banner238

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 28 Kasım'da yapılan ve Devlet Başkanı Joseph Kabila'nın kazandığı açıklanan devlet başkanlığı seçimlerinde Kabila'nın rakibi Etienne Tshisekedi de kendisini devlet başkanı ilan etti.

Tshisekedi yayınladığı açıklamada, seçim sonuçlarının Kongo halkı için tam bir kışkırtma olduğunu ve sonuçları kabul etmediğini belirterek, "Sonuç olarak kendimi bugünden itibaren Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin seçilmiş devlet başkanı ilan ediyorum. Yoldaşlarıma güvenleri için müteşekkirim" ifadesini kullandı.

Seçim Komisyonu, Kabila'nın seçimde kullanılan yaklaşık 18 milyon oydan yüzde 49'unu alarak yeniden devlet başkanı seçildiğini, Kabila'nın rakibi Etienne Tshisekedi'nin ise, oyların yüzde 32'sini aldığı açıklamıştı.

Bu arada, Kabila'nın seçim zaferinin ilan edilmesinden sonra başkent Kinşasa'nın bazı semtlerinde olaylar çıktı ve silah sesleri duyuldu.

Merkezi Bandale'de lastik yakan gençler bölgedeki polislere taş attı. Bandale ve doğudaki Limete semtinden silah sesleri gelirken, kuzeybatıdaki Kintembo'da da yağma yapıldığı bildiriliyor.

Son Güncelleme: 10.12.2011 11:12
Anahtar Kelimeler:
DevletBaşkanlıkKango
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim