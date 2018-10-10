Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola Salgınında Ölenlerin Sayısı 83'e Yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ebola salgınında ölenlerin sayısı 83'e yükseldi.

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan salgında görülen kanamalı ateş vakası 188'e çıktı. Bu kişilerden 153'ünün ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Söz konusu 153 kişiden 5'inin daha hayatını kaybetmesiyle salgında ölenlerin sayısı 83'e ulaştı. Virüsü kaptıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 51 oldu.

Bu arada, 188 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 35 ölüm daha bulunuyor. Benzer belirtilerle yaşamını yitiren kişilere otopsi yapılması imkanı olmadığı için kesin ölüm nedenleri tespit edilemiyor.

Ayrıca, bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında 15 binden fazla kişiye aşı yapıldı.

KDC'de ilk kez 1976'da ortaya çıkan ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

