banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94476
ALTIN
232.877
DOLAR
5.9345
STERLİN
7.8521
EURO
6.8730
Girne’de Bir Genç Uyuşturucu Tasarrufundan Tutuklandı
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
Boykot moykot yok!
BOYKOT MOYKOT YOK!
Polise gelerek teslim oldu
POLİSE GELEREK TESLİM OLDU
Tansu 8 ay hapis yatacak
TANSU 8 AY HAPİS YATACAK
banner282
Flaş Haber
Boykot moykot yok!
Kapat

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Salgınında Ölenlerin Sayısı 90'a Çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Salgınında Ölenlerin Sayısı 90'a Çıktı

12 Ekim 2018 Cuma 06:38
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Salgınında Ölenlerin Sayısı 90'a Çıktı

GÜVENLİK GÜÇLERİ, EBOLA KURBANLARININ DEFİN İŞLEMLERİNDE GÖREV ALAN SAĞLIK EKİPLERİNİ KORUYACAK

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 90'a yükseldi.

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan salgında görülen kanamalı ateş vakası 200'e çıktı. Bu kişilerden 165'inin ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Söz konusu 165 kişiden 3'ünün daha hayatını kaybetmesiyle, salgında ölenlerin sayısı 90, virüsü kaptıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 53 oldu.

Bu arada, 200 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 35 ölüm daha bulunuyor. Benzer belirtilerle yaşamını yitiren kişilere otopsi yapılması imkanı olmadığı için kesin ölüm nedenleri tespit edilemiyor.

Diğer yandan bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında yaklaşık 16 bin kişiye aşı yapıldı.

Bakanlık ayrıca, ebola kurbanlarının defin işlemlerinde görev alan sağlık ekiplerine düzenlenen saldırılar nedeniyle, güvenlik güçlerinin görevlileri koruyacağını açıkladı. 

KDC'de ilk kez 1976'da ortaya çıkan ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Son Güncelleme: 12.10.2018 09:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meksika'da Alışveriş Merkezi İnşaatı Çöktü: 7 Ölü
Meksika'da Alışveriş Merkezi İnşaatı Çöktü: 7 Ölü
Kaşıkçı İle İlgili Ses Ve Video Kaydı İddiası
Kaşıkçı İle İlgili Ses Ve Video Kaydı İddiası
Endonezya'da İki Kişiye Uyuşturucudan İdam Cezası
Endonezya'da İki Kişiye Uyuşturucudan İdam Cezası
Michael Kasırgasında Ölenlerin Sayısı 5'e Yükseldi
Michael Kasırgasında Ölenlerin Sayısı 5'e Yükseldi
Meksika'da Yaklaşık 6 Bin Cesedin Kimliği Tespit Edilemedi
Meksika'da Yaklaşık 6 Bin Cesedin Kimliği Tespit Edilemedi
Abd Ve Asya Borsalarından Sonra Avrupa Piyasalarında Da Sert Düşüşler Yaşandı
Abd Ve Asya Borsalarından Sonra Avrupa Piyasalarında Da Sert Düşüşler Yaşandı
Ölümünden 7 Ay Sonra Stephen Hawking'in Son Makalesi Yayımlandı
Ölümünden 7 Ay Sonra Stephen Hawking'in Son Makalesi Yayımlandı
20 Yılda Afetlerin Küresel Maliyeti Yaklaşık 3 Trilyon Dolar
20 Yılda Afetlerin Küresel Maliyeti Yaklaşık 3 Trilyon Dolar
Çipras-steinmeier Görüşmesine
Çipras-steinmeier Görüşmesine "savaş Tazminatı" Gölgesinde Geçti
Trump:
Trump: "kaşıkçı Konusunda Türkiye Ve S.arabıstan İle Yakından Çalışıyoruz"

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim