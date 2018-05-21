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Kongo'da Ebola salgınında ölü sayısı 27’ye çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Ebola salgını nedeniyle 8 Mayıs'tan bu yana ölenlerin sayısı 27'ye çıktı.

Kongo'da Ebola salgınında ölü sayısı 27’ye çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Ebola salgını nedeniyle 8 Mayıs'tan bu yana ölenlerin sayısı 27'ye çıktı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 14:09
Kongo'da Ebola salgınında ölü sayısı 27’ye çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Ebola salgını nedeniyle 8 Mayıs'tan bu yana ölenlerin sayısı 27'ye çıktı.

Yerel basındaki haberlere göre, Sağlık Bakanı Oly Ilunga, salgının ilk kez görüldüğü Bikoro kentinde bir hemşirenin de hayatını kaybetmesiyle 8 Mayıs'tan bu yana Ebola virüsü nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Ilunga, bilinen 49 ateşli ishal vakasının 22'sinde Ebola tespit edildiğini, 21'sinde kuvvetli belirtiler görüldüğünü, 6'sının da halen şüpheli durumda olduğunu belirtti.
Sağlık Bakanı Ilunga, Twitter'dan paylaştığı mesajda, iki Ebola hastasının iyileşerek taburcu edildiğini belirtti.
Diğer yandan, salgının en çok yayıldığı Mbandaka bölgesinde Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler ve Kongolu sağlık yetkililerinin katılımıyla Ebola'ya karşı aşı kampanyası başlatıldı.

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KDC Sağlık Bakanlığı, kentteki sağlık çalışanlarını ve hastalarla temas ettiği belirlenen 100 kişiye aşı uygulanmasının 5 gün içinde bitirileceğini açıkladı.
DSÖ tarafından, ülkenin kuzeybatısındaki salgını önlemek için önceki gün bölgeye acil durum ekibi, ekipman ve 4 bin doz Ebola aşısı sevk edilmişti.
İlk kez 1976'da Kongo'da ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden görülmüştü.
Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında yaşanan salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Son Güncelleme: 21.05.2018 18:11
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