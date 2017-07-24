FLAŞ HABER

Soyguna 2 Tutuklama

Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:44

Kongo Cumhuriyeti'ndeki Genel Seçimler

Kongo Cumhuriyeti'nde yapılan genel seçimlerin ilk turunda, iktidardaki partinin parlamentodaki koltukların 70'ini kazandığı belirtildi.

Kongo Cumhuriyeti'ndeki Genel Seçimler
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

SEÇİMİN İLK TUR SONUÇLARINA GÖRE İKTİDARDAKİ KONGO ÇALIŞMA PARTİSİ TOPLAM 151 KOLTUKTAN 70'İNİ KAZANDI

Kongo Cumhuriyeti'nde yapılan genel seçimlerin ilk turunda, iktidardaki partinin parlamentodaki koltukların 70'ini kazandığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Zephirin Mbulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 Temmuz'da düzenlenen genel seçimlerin ilk turunda meclisteki toplam 151 koltuktan 70'ini iktidardaki Kongo Çalışma Partisinin (PCT) kazandığını ifade etti.

Mbulu, muhalefetten seçime katılan partilerden Demokrat ve Hümanistler Birliği Partisine yakınlığıyla bilinen bağımsız adaylardan 7'sinin ve Sosyal Demokrasi için Pan-Afrika Birlik Partisi adaylarından sadece 3'ünün parlamentoya girdiğini dile getirdi.

Seçime katılım oranının düşük gerçekleştiğini bildirilen Mbulu, ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde yaşanan güvensizlik ortamı nedeniyle oy kullanılamadığını söyledi.

Zephirin Mbulu, ilk turda bazı adayların yeterli oya sahip olamadığı için bazı koltukların boş kaldığını ve bu nedenle 30 Temmuz'da seçimin ikinci turunun düzenleneceğini de duyurdu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıcaklarla Gelen Hastalıklara Dikkat Sıcaklarla Gelen Hastalıklara Dikkat
Kabil'de Bombalı Saldırı... 24 Kişi Hayatını Kaybetti Kabil'de Bombalı Saldırı... 24 Kişi Hayatını...
Suudi Arabistan'ın Yemen Sınırındaki Olaylar Suudi Arabistan'ın Yemen Sınırındaki Olaylar
Tayvan'ın Tütsü Yakılmasını Sınırlama Girişimi Protesto Edildi Tayvan'ın Tütsü Yakılmasını Sınırlama...
Filistin Devlet Başkanı Abbas: "mescid-i Aksa'nın Kapılarında Elektronik Metal Arama Detektörlerinin Kurulmasına İzin Vermeyeceğiz. Aksa Üzerindeki Egemenlik Hakkı Bizimdir. Aksa'yı Bizim İzlememiz Kapılarında Bizim Durmamız Gerekir" Filistin Devlet Başkanı Abbas: "mescid-i Aksa'nın...
Mısır'daki Şiddet Olayları Mısır'daki Şiddet Olayları
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Sıcaklarla Gelen Hastalıklara Dikkat
Yaz aylarında en çok, su ve besin yoluyla bulaşan enfeksiyonlar, sıcakta bozulabilen gıdaların neden olduğu...

Haberi Oku