Kongo Cumhuriyeti'ndeki Genel Seçimler

SEÇİMİN İLK TUR SONUÇLARINA GÖRE İKTİDARDAKİ KONGO ÇALIŞMA PARTİSİ TOPLAM 151 KOLTUKTAN 70'İNİ KAZANDI

Kongo Cumhuriyeti'nde yapılan genel seçimlerin ilk turunda, iktidardaki partinin parlamentodaki koltukların 70'ini kazandığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Zephirin Mbulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 Temmuz'da düzenlenen genel seçimlerin ilk turunda meclisteki toplam 151 koltuktan 70'ini iktidardaki Kongo Çalışma Partisinin (PCT) kazandığını ifade etti.

Mbulu, muhalefetten seçime katılan partilerden Demokrat ve Hümanistler Birliği Partisine yakınlığıyla bilinen bağımsız adaylardan 7'sinin ve Sosyal Demokrasi için Pan-Afrika Birlik Partisi adaylarından sadece 3'ünün parlamentoya girdiğini dile getirdi.

Seçime katılım oranının düşük gerçekleştiğini bildirilen Mbulu, ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde yaşanan güvensizlik ortamı nedeniyle oy kullanılamadığını söyledi.

Zephirin Mbulu, ilk turda bazı adayların yeterli oya sahip olamadığı için bazı koltukların boş kaldığını ve bu nedenle 30 Temmuz'da seçimin ikinci turunun düzenleneceğini de duyurdu.