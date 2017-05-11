Kolombiyalı Taksiciler Eylemde

Kolombiya'nın birçok kentinde eş zamanlı gösteriler ve konvoylar düzenleyen taksiciler, uluslararası ulaşım şebekesi şirketi Uber'i ve çalışma şartlarını protesto etti.

TAKSİCİLER, ULUSLARARASI ULAŞIM ŞEBEKESİ ŞİRKETİ UBER'İ VE ÇALIŞMA ŞARTLARINI PROTESTO EDİYOR

Bogota, 11 Mayıs 17 : Kolombiya'nın birçok kentinde eş zamanlı gösteriler ve konvoylar düzenleyen taksiciler, uluslararası ulaşım şebekesi şirketi Uber'i ve çalışma şartlarını protesto etti.

Kolombiya genelinde sayıları 300 bine yaklaşan taksiciler, başkent Bogota'nın yanı sıra Medellin, Cali, Baranquilla, Bucaramanga gibi 20'ye yakın kentteki eylemlerinde Uber'in yasaklanmasını istedi.

Ülke genelinde sabah erken saatlerden itibaren ana caddelerde park ederek trafiği yavaşlatan taksiciler, daha sonra hazırladıkları dilekçeleri belediye başkanlarına vermek için kent meydanlarına hareket etti.

Polislerin yoğun güvenlik önlemleri aldığı eylemler sırasında herhangi bir taşkınlık yaşanmadı.

Sosyal medyada ve ülke basınında, bazı bölgelerde protestolara katılmayan taksicilere tepki gösterildiği ve yolcuların indirildiği haberleri yer aldı.

Uber ve Cabify gibi platformların yasaklanmasını talep eden taksiciler, belediyelerin bu uygulamalarda olduğu gibi kendilerine de esnek tarife izni vermesini istiyor.

Bu arada, Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, Ulaştırma Bakanlığı bu uygulamaları yasal hale getirecek bir düzenleme yapacağını açıkladı. Bakanlık, taksicilerle de temas halinde olduklarını duyurdu.

(AA/RÇ/ÖK)