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Kolombiya'daki Gelişmeler

Kolombiya'da yaklaşık 50 yıldır silahlı mücadele veren Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri (FARC) 20 Aralık'tan itibaren süresiz ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Kolombiya'daki Gelişmeler

Kolombiya'da yaklaşık 50 yıldır silahlı mücadele veren Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri (FARC) 20 Aralık'tan itibaren süresiz ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

18 Aralık 2014 Perşembe 08:19
Kolombiya'daki Gelişmeler
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FARC GERİLLALARI 20 ARALIK'TAN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE SÜREKLİ ATEŞKES İLAN ETTİ

Kolombiya'da yaklaşık 50 yıldır silahlı mücadele veren Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri (FARC) 20 Aralık'tan itibaren süresiz ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Halen Kolombiya Hükümeti ile barış görüşmelerini sürdüren FARC'ın internet sayfasından yapılan açıklamada, tek taraflı olarak süresiz ateşkes ilan etme kararı verdikleri belirtildi.

Açıklamada, 20 Aralık'ta başlayacak tek taraflı ateşkesin Hükümet güçlerinin FARC gerillalarını hedef alması durumunda sona erebileceği uyarısı da yapıldı.

FARC gerillalarının 1964'ten beri Kolombiya Devleti'ne karşı yürüttüğü silahlı mücadelede 220 bin kişi hayatını kaybetmiş 5 milyon kişi de yerlerinden olmuştu.

Hükümet ile grup arasında Kasım 2012'de başlayan barış görüşmelerinde bazı konularda anlaşma sağlanmıştı.

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