banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94790
ALTIN
193.178
DOLAR
4.7553
STERLİN
6.2374
EURO
5.4797
Molotof Kokteyli Atan Zanlı Yakalandı!
Molotof Kokteyli Atan Zanlı Yakalandı!
İnşaatta Hayatını Kaybetti!
Apartman inşaatında hayatını kaybetti.
Tırda kaçak 18 Suriyeli…
TIRDA KAÇAK 18 SURİYELİ…
Ceza takdiri 22 Haziran'da
CEZA TAKDİRİ 22 HAZİRAN'DA
banner282

"Kolombiya’da “Yolsuzluk Karşıtı Referandum”

 Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, imzaladığı kararname ile ülkesinde "Yolsuzluk Karıştı Referandum" olarak adlandırılan halk oylamasının 26 Ağustos’ta yapılmasına onay verdi.

"Kolombiya’da “Yolsuzluk Karşıtı Referandum”

 Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, imzaladığı kararname ile ülkesinde "Yolsuzluk Karıştı Referandum" olarak adlandırılan halk oylamasının 26 Ağustos’ta yapılmasına onay verdi.

21 Haziran 2018 Perşembe 06:59
"Kolombiya’da “Yolsuzluk Karşıtı Referandum”

 Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, imzaladığı kararname ile ülkesinde "Yolsuzluk Karıştı Referandum" olarak adlandırılan halk oylamasının 26 Ağustos’ta yapılmasına onay verdi.

Bu yıl mart ayında Kongre, geçen ay devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turu ve hafta sonunda da ikinci turu için oy kullanan Kolombiyalılar, ağustosta yeniden sandık başına gidecek. 

Devlet Başkanı Santos, Kolombiyalıların bu yıl 4'üncü kez sandığa gideceği halk oylamasını onaylayan imzayı attı ve 26 Ağustos’ta 7 soruluk referandumun düzenlenmesinin önünü açtı. 

Kolombiya’daki Yeşiller İttifakı’na mensup bazı senatörler geçen yıl, ülkedeki yolsuzlukların önleyecek tedbirlerin kabul edilmesi amacıyla halk oylaması düzenlenmesi için Kolombiyalılardan imza toplamıştı. 

banner277

“Yolsuzluk Karşıtı Referandum”un nisanda Kongredeki görüşmeleri yapılmış ve onaylanarak Santos’un imzasına sunulmuştu.

Kolombiyalılara farklı konularda 7 sorunun yöneltileceği ve kabulü için yüzde 50’i geçmesi gerekmeyen referandumda katılımın yüzde 33’ü bulması yeterli olacak.

Referandumda Kolombiyalılara, “Kongre üyelerinin ve devletin yüksek mertebeli çalışanlarının maaşlarının düşürülmesi, yolsuzluktan hüküm giyenler için ceza indirimine gidilmesi ve bu kişilerin yeniden kamuda çalışmaları, kongre üyelerinin seçilme sürelerinin üç dönemle sınırlanması ve mal varlıklarını açıklamaları, valilik ve belediyelerin bütçelerinin düzenlenmesi” gibi hususlarda 7 soru yöneltilecek.

 

banner288
Son Güncelleme: 21.06.2018 10:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan'da 23 Deaş Üyesi Öldürüldü!
Afganistan'da 23 Deaş Üyesi Öldürüldü!
Juncker'in Pazar Günü Sığınmacı Konusunu Görüşmek İçin Düzenleyeceği “Mini Zirvenin“ Taslak Sonuç Bildirgesi …
Juncker'in Pazar Günü Sığınmacı Konusunu Görüşmek İçin Düzenleyeceği “Mini Zirvenin“ Taslak Sonuç Bildirgesi …
Instagram, Video Kısıtlamalarını Özellikle Gençlere Cazip Gelecek Biçimde Esnetiyor...
Instagram, Video Kısıtlamalarını Özellikle Gençlere Cazip Gelecek Biçimde Esnetiyor...
Nükleer Enerjiden Elektrik Tüketimini En Fazla Artıran Ülke, Yüzde 64,9 İle Japonya Oldu!
Nükleer Enerjiden Elektrik Tüketimini En Fazla Artıran Ülke, Yüzde 64,9 İle Japonya Oldu!
AB ABD’nin Gümrük vergilerine Yanıt Olarak Getireceği Yeni Gümrük Tarifeleri Yarın Yayımlanacak!
AB ABD’nin Gümrük vergilerine Yanıt Olarak Getireceği Yeni Gümrük Tarifeleri Yarın Yayımlanacak!
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in Kızı Oldu!
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in Kızı Oldu!
IMF, Arjantin'e 50 Milyar Dolar Kredi verilmesini Onayladı!
IMF, Arjantin'e 50 Milyar Dolar Kredi verilmesini Onayladı!
Endonezya'daki Tekne Kazasında Kayıp Sayısı 192’ye Yükseldi!
Endonezya'daki Tekne Kazasında Kayıp Sayısı 192’ye Yükseldi!
Yemen'de 9 Husi Öldürüldü!
Yemen'de 9 Husi Öldürüldü!
Trump, Göçmen Çocukları Ailelerinden Koparma Kararından vazgeçti!
Trump, Göçmen Çocukları Ailelerinden Koparma Kararından vazgeçti!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim