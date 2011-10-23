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KOLOMBİYA’DA FARC MİLİTANLARI VENEZUELA SINIRINDA SALDIRI DÜZENLEDİ: 10 ÖLÜ

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) adlı Marksist örgüt militanlarının Kolombiya'nın Venezuela sınırına

KOLOMBİYA’DA FARC MİLİTANLARI VENEZUELA SINIRINDA SALDIRI DÜZENLEDİ: 10 ÖLÜ

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) adlı Marksist örgüt militanlarının Kolombiya'nın Venezuela sınırına

23 Ekim 2011 Pazar 08:59
KOLOMBİYA’DA FARC MİLİTANLARI VENEZUELA SINIRINDA SALDIRI DÜZENLEDİ: 10 ÖLÜ
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Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) adlı Marksist örgüt militanlarının Kolombiya'nın Venezuela sınırına bugün düzenlediği saldırıda 10 asker öldü.

Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Arauca kentinde bugün düzenlenen saldırıyla birlikte Kolombiya'da 2 gün içinde militanların düzenlediği saldırılarda ölen asker sayısı 20'ye yükseldi.

Militanların Ekvador sınırı yakınındaki Narino kentinin güneyine dün düzenledikleri saldırıda da 10 asker hayatını kaybetmişti.

Kolombiya'da bu ayın sonunda valilik, belediye başkanları ve ülke genelindeki belediye meclisi üyelerinin belirleneceği seçimlerin yapılacağını belirten gözlemciler, FARC'ın geleneksel olarak seçimler öncesinde silahlı saldırılar düzenlediğine dikkati çekiyor.

Kolombiya Seçim İzleme Misyonu'ndan yapılan açıklamada, Kolombiya'da seçimler öncesi meydana gelen şiddet olaylarında şimdiye kadar en az 41 adayın hayatını kaybettiği bildirildi.

Son Güncelleme: 23.10.2011 08:59
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SaldırıMilitanKolombiyaVenezuelaArauca10 ölüFarcKolombiya Devrimci Silahlı Güçleri
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