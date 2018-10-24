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Kolombiya’ya Siber Saldırılara Karşı Nato Desteği

KOLOMBİYA VE NATO, ÜLKEYE YÖNELİK SİBER SALDIRILARIN ÖNLENMESİ VE BU ALANDAKİ SAVUNMA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN ORTAK STRATEJİ GELİŞTİRECEK

Kolombiya’ya Siber Saldırılara Karşı Nato Desteği

KOLOMBİYA VE NATO, ÜLKEYE YÖNELİK SİBER SALDIRILARIN ÖNLENMESİ VE BU ALANDAKİ SAVUNMA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN ORTAK STRATEJİ GELİŞTİRECEK

24 Ekim 2018 Çarşamba 07:43
Kolombiya’ya Siber Saldırılara Karşı Nato Desteği

KOLOMBİYA VE NATO, ÜLKEYE YÖNELİK SİBER SALDIRILARIN ÖNLENMESİ VE BU ALANDAKİ SAVUNMA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN ORTAK STRATEJİ GELİŞTİRECEK

Bogota, 24 Ekim 18 : Kolombiya ve NATO\'nun, ülkeye yönelik siber saldırıların önlenmesi ve bu alandaki savunmanın güçlendirilmesi için ortak strateji geliştireceği bildirildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque\'nun Belçika’da, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesiyle ilgili olarak Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kolombiya ve NATO’nun, ülkeye yönelik siber saldırıların önlenmesi ve bu alandaki savunma kapasitesinin güçlendirilmesi için ortak strateji geliştireceği belirtildi. 

Görüşmede tarafların, NATO ve Kolombiya arasında ortak programda sağlanan ilerleme ve zorlukları gözden geçirdiği bilgisi paylaşılırken, Kolombiya’nın mayın temizleme çalışmalarının NATO tarafından sertifikalandırılması ve askeri harcamalardaki şeffaflık konusunda katedilen ilerlemenin de ele alındığı aktarıldı.

Duque’nin, NATO’nun “Askeri harcama ve yönetimde şeffaflık standartlarını uyguluyor olmak bizi gururlandırıyor.” ifadesine yer verilen açıklamada, Kolombiya’nın bu konuda başarılı olduğunu ve aynı yönde ilerlemesi gerektiğinin altının çizildiği vurgulandı.

Kolombiya, mayıs ayında, eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde NATO’nun Latin Amerika’daki tek küresel ortağı olmuştu. 

Bu ülkenin NATO ile imzaladığı küresel ortaklık anlaşması, askeri satın almalar ve yolsuzlukla mücadelede en üst seviyede şeffaflık, siber güvenlik ve uluslararası suç örgütlerine karşı mücadelede bilgi iş birliği, tatbikatlara ilişkin en geniş ve en iyi kalitede paylaşım konularını içeriyordu.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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