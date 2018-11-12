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Kolombiya\'dan Eln\'ye Rehineleri Bırakma Çağrısı

KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI IVAN DUQUE MARQUEZ:

Kolombiya\'dan Eln\'ye Rehineleri Bırakma Çağrısı

KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI IVAN DUQUE MARQUEZ:

12 Kasım 2018 Pazartesi 18:21
Kolombiya\'dan Eln\'ye Rehineleri Bırakma Çağrısı

KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI IVAN DUQUE MARQUEZ: "EĞER ELN REHİNELERİ BIRAKIR, SUÇ İŞLEMEYE SON VERİR VE BARIŞ KONUŞMAK İSTERSE BUYURSUN GELSİN"

Bogota, 12 Kasım 18 (.): Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez, silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile müzakereler için örgütün rehineleri bırakması gerektiğini belirtti.

Birinci Dünya Savaşı\'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü nedeniyle Fransa\'da bulunan Duque Marquez, hükümetin durdurduğu ELN müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Eğer ELN rehineleri bırakır, suç işlemeye son verir ve barış konuşmak isterse buyursun gelsin." ifadesini kullanan Duque Marquez, aksi takdirde devletin tüm caydırıcı gücüyle örgüt karşısında yer alacağını vurguladı.

Duque Marquez, ELN karşısında sağlam duracaklarının ve herhangi bir şantaja izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Örgütün, daha önceki müzakereler döneminde 400\'ü aşkın saldırı düzenlediğini ve 100\'den fazla kişiyi öldürdüğünü hatırlatan Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez, ELN\'nin, Kolombiya halkına karşı düzenlediği bu "korkak" saldırılarla bir barış masası ihtimalinden de uzaklaştığını vurguladı.

Duque Marquez, örgütün bu saldırılarına cevap vereceklerini belirterek, "Biz, ELN mensuplarının artık suç işlemeye bir son vermesi için onları tek tek saf dışı bırakma yönünde adım atmayı sürdüreceğiz. Bunu arazinin büyük bölümünde askeri varlık göstererek ve onları son yıllarda sığınak haline getirdikleri bölgelerden çıkararak yapacağız." diye konuştu.

Kolombiya\'da ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakereler, geçen yıl Ekvador\'un başkenti Quito\'da başlamış, ardından bu ülkenin garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Küba\'nın başkenti Havana\'ya taşınmıştı.

Eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos\'un ardından hükümetin başına geçen Ivan Duque Marquez, ELN\'nin elindeki rehinelerin tamamını bırakmaması nedeniyle müzakerelere devam etmeme kararı almıştı.

(AA/DOĞ/GÜL)

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