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Kolombiya\'da Otomobil Fuarı

BAŞKENT BOGOTA\'DA 60\'TAN FAZLA MARKANIN YER ALDIĞI ULUSLARARASI 14. OTOMOBİL FUARI\'NDA BİNİ AŞKIN MODEL TANITILIYOR

Kolombiya\'da Otomobil Fuarı

BAŞKENT BOGOTA\'DA 60\'TAN FAZLA MARKANIN YER ALDIĞI ULUSLARARASI 14. OTOMOBİL FUARI\'NDA BİNİ AŞKIN MODEL TANITILIYOR

08 Kasım 2018 Perşembe 07:19
Kolombiya\'da Otomobil Fuarı

BAŞKENT BOGOTA\'DA 60\'TAN FAZLA MARKANIN YER ALDIĞI ULUSLARARASI 14. OTOMOBİL FUARI\'NDA BİNİ AŞKIN MODEL TANITILIYOR

 

Bogota, 8 Kasım 18 (.): Kolombiya\'da düzenlenen Uluslararası 14. Otomobil Fuarı\'nda dünya çapında 60\'tan fazla markanın otomobil, arazi araçları, kamyonet ve motosikletleri sergileniyor.

 

Başkent Bogota\'daki fuar ve kongre merkezi Corferias\'ta 18 Kasım\'a kadar açık kalacak fuarda birçok markanın yeni ürünlerinin yanı sıra özel tutkunları bulunan bazı modellerin eski versiyonları da ziyaretçilerle buluşuyor.

 

Bazı markalardan binden fazla dizel, benzinli ve elektrikli taşıtın yanı sıra motosikletlerin de görücüye çıktığı fuarda ayrıca, alanda oluşturulan zorlu parkurlarda 4x4 arazi araçlarının performanslarına yer veriliyor.

 

Corferias\'tan yapılan yazılı açıklamada, fuara 200 binden fazla ziyaretçi beklendiği belirtilerek, Latin Amerika\'da otomobil sektörünün yılın ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 7 büyüme kaydettiği aktarıldı. Açıklamada, sektörde satışların bu süreçte Ekvador\'da yüzde 56, Brezilya\'da yüzde 14, Şili\'de yüzde 20 ve Arjantin\'de yüzde 11 arttığı bilgisi paylaşıldı.

 

(AA/HUR/ÖK)

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