banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93493
ALTIN
206.311
DOLAR
5.2473
STERLİN
6.6786
EURO
5.9360
Kazada Hasan Anıt ağır yaralandı
Kazada Hasan Anıt ağır yaralandı
Çok acil kan aranıyor
ÇOK ACİL KAN ARANIYOR
Girne Kaymakamlığı cezai işlem başlattı
GİRNE KAYMAKAMLIĞI CEZAİ İŞLEM BAŞLATTI
Mahkeme sanıklara acımadı
MAHKEME SANIKLARA ACIMADI
banner282
Flaş Haber
Çok acil kan aranıyor
Kapat

Kolombiya’da Köprü İnşaatı Kazası: 5 Ölü

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ LA PALA KÖPRÜSÜ, SENE BAŞINDA ÇÖKEREK 9 İŞÇİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN CHİRAJARA KÖPRÜSÜ İLE AYNI BÖLGEDE YER ALIYORBogota, 27 Kasım 18 : Kolombiya\'da yapımı devam eden köprüdeki sütunun çökmesi sonucu 5 işçi hayatını kaybetti. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Başkent Bogota’yı Villavicencio kenti ve Llanos Orientales bölgesine bağlayan kara yolu üzerindeki La Pala köprüsünde işçilerin üzerinde bulunduğu sütun çöktü.Olayda 5 işçi yaşamını yitirdi.Köprü...

Kolombiya’da Köprü İnşaatı Kazası: 5 Ölü

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ LA PALA KÖPRÜSÜ, SENE BAŞINDA ÇÖKEREK 9 İŞÇİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN CHİRAJARA KÖPRÜSÜ İLE AYNI BÖLGEDE YER ALIYORBogota, 27 Kasım 18 : Kolombiya\'da yapımı devam eden köprüdeki sütunun çökmesi sonucu 5 işçi hayatını kaybetti. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Başkent Bogota’yı Villavicencio kenti ve Llanos Orientales bölgesine bağlayan kara yolu üzerindeki La Pala köprüsünde işçilerin üzerinde bulunduğu sütun çöktü.Olayda 5 işçi yaşamını yitirdi.Köprü...

27 Kasım 2018 Salı 08:11
Kolombiya’da Köprü İnşaatı Kazası: 5 Ölü

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ LA PALA KÖPRÜSÜ, SENE BAŞINDA ÇÖKEREK 9 İŞÇİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN CHİRAJARA KÖPRÜSÜ İLE AYNI BÖLGEDE YER ALIYOR

Bogota, 27 Kasım 18 : Kolombiya\'da yapımı devam eden köprüdeki sütunun çökmesi sonucu 5 işçi hayatını kaybetti.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, Başkent Bogota’yı Villavicencio kenti ve Llanos Orientales bölgesine bağlayan kara yolu üzerindeki La Pala köprüsünde işçilerin üzerinde bulunduğu sütun çöktü.
Olayda 5 işçi yaşamını yitirdi.
Köprü inşaatını üstlenen Coviandina şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kaza alanında halen acil durum çalışmalarının devam ettiği, bu yüzden daha fazla bilgi paylaşılmayacağı belirtildi.
Açıklamada, şirket için hayatını kaybeden işçilerin ailelerine yardımın öncelik olduğu, kazayla alakalı açılacak soruşturmada da iş birliği yapılacağı kaydedildi.
Chirajara bölgesinde, 14 Ocak’ta aynı isimli bir asma köprü inşaatında kaza yaşanmış, köprünün kuzey yakasının çökmesiyle 9 işçi 280 metre derinlikteki vadiye düşerek hayatlarını kaybetmişti.
Oldukça derin vadilerin bulunduğu zorlu bir bölgede yer alan köprünün güney yakası ise temmuz ayında patlayıcılarla kontrollü bir şekilde yıkılmıştı.
(AA/ÖZ/HÖ)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
California'daki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor
California'daki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor
Bm'den Venezuela'ya 9,2 Milyon Dolarlık Yardım
Bm'den Venezuela'ya 9,2 Milyon Dolarlık Yardım
Japonya, ABD'den 100 F-35 daha sipariş edecek
Japonya, ABD'den 100 F-35 daha sipariş edecek
Japonya'da çiftlik evinde 6 ceset bulundu
Japonya'da çiftlik evinde 6 ceset bulundu
Suudi Arabistan İle İngiltere Hava Tatbikatı Düzenliyor
Suudi Arabistan İle İngiltere Hava Tatbikatı Düzenliyor
Trump'tan Yeni Uluslarası Televizyon Kanalı Kurma Çıkışı
Trump'tan Yeni Uluslarası Televizyon Kanalı Kurma Çıkışı
İngiltere Başbakanı May'den Brexit uyarısı
İngiltere Başbakanı May'den Brexit uyarısı
Putin, Ukrayna'nın Sıkıyönetim Kararından Endişeli
Putin, Ukrayna'nın Sıkıyönetim Kararından Endişeli
Abd'li Yetkililer Meksika Sınırında 42 Göçmeni Gözaltına Aldı
Abd'li Yetkililer Meksika Sınırında 42 Göçmeni Gözaltına Aldı
Rusya Ukrayna'ya Nota Verdi
Rusya Ukrayna'ya Nota Verdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim