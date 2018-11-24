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Kolombiya\'da Çikolata Ve Kakao Fuarı: Chocoshow...

KOLOMBİYALILAR 120\'NİN ÜZERİNDE ÇİKOLATA VE KAKAO ÇEŞİDİNİN SERGİLENDİĞİ FUARDA, MEKSİKALILARIN

Kolombiya\'da Çikolata Ve Kakao Fuarı: Chocoshow...

KOLOMBİYALILAR 120\'NİN ÜZERİNDE ÇİKOLATA VE KAKAO ÇEŞİDİNİN SERGİLENDİĞİ FUARDA, MEKSİKALILARIN

24 Kasım 2018 Cumartesi 08:30
Kolombiya\'da Çikolata Ve Kakao Fuarı: Chocoshow...
KOLOMBİYALILAR 120\'NİN ÜZERİNDE ÇİKOLATA VE KAKAO ÇEŞİDİNİN SERGİLENDİĞİ FUARDA, MEKSİKALILARIN "AYNI ANDA EN ÇOK KİŞİYLE ÇİKOLATA YEME" REKORUNU KIRMA DENEMESİ YAPACAK
Bogota, 24 Kasım 18 : Kolombiyalılar, çikolata ve kakao fuarı Chocoshow\'da, Meksikalıların elindeki "aynı anda en fazla kişiyle çikolata yeme" rekorunu kırmayı deneyecek.
Başkent Bogota\'daki fuar ve kongre merkezi Corferias\'ta Kolombiya Tarım Bakanlığı ve Ulusal Kakao Yetiştiricileri Federasyonu (FEDECACACO) tarafından düzenlenen ve kakao türlerinin yanı sıra yüzlerce çikolata çeşidinin de sergilendiği Chocoshow başladı.
Çocuklar için çikolata mutfakları, pastalar, çikolatadan yapılan eserlerin yer aldığı fuarın son gününde Kolombiyalılar, 2016 kişiyle Meksikalıların elinde bulunan aynı anda en fazla kişiyle çikolata yemek rekorunu kırmak için bir araya gelecek.
Corferias\'tan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen FEDECACAO Başkanı Eduard Baquero Lopez, etkinlikle hem rekor kırmak hem de ilk kez düzenlenen Chocoshow\'u iyi bir şekilde kutlamak istediklerini belirtti.
Pazar gününe kadar açık kalacak fuarda 120\'nin üzerinde çikolata türü ve kakaonun işlenme prosesleri gösteriliyor. Kurulan atölyelerde katılımcılara çikolata üretimine dair bilgi veriliyor.
Birbirinden renkli pastalarıyla çocukların ve büyüklerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda ayrıca kakao çekirdeklerinden yapılmış bir de Kolombiya bayrağı ve haritası bulunuyor.
(AA/EMR/SEL)
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