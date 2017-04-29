Kolombiya'da Bina Çöktü: 10 Ölü

Kolombiya’nın Cartagena kentinde bir binanın çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan 6 işçiye ulaşılmaya çalışılıyor.

Bogota, 29 Nisan 17 (.): Kolombiya’nın Cartagena kentinde bir binanın çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan 6 işçiye ulaşılmaya çalışılıyor.

Yerel basındaki haberlere göre, Kolombiya’nın Bolivar yönetim bölgesinin başkenti Cartagena’da inşaatı devam eden ruhsatsız bir binanın çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı.

Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliği (UNGRD) Genel Müdürü Carlos Ivan Marquez, olayla ilgili yaptığı açıklamada, enkaz altında kalan 6 işçiye ulaşılmaya çalışıldığını belirtti.

(AA/HA)