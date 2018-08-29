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Kolombiya UNASUR'dan ayrılıyor

Kolombiya UNASUR'dan ayrılıyor

29 Ağustos 2018 Çarşamba 07:11
Kolombiya UNASUR'dan ayrılıyor

KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI IVAN DUQUE, ÜLKESİNİN, VENEZUELA'DA YAŞANANLAR KARŞISINDA SESSİZ KALMAKLA SUÇLADIĞI GÜNEY AMERİKA ULUSLAR BİRLİĞİNDEN (UNASUR) ALTI AY İÇİNDE AYRILACAĞINI AÇIKLADI
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Venezuela'da yaşananlara sessiz kaldığı için Güney Amerika Uluslar Birliğinden (UNASUR) altı ay içinde ayrılacağını duyurdu.
Duque, Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo ile birlikte Başkent Bogota'daki devlet başkanlığı sarayı Casa de Narino'da basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kolombiya'nın ayrılma kararının UNASUR'a bir mektupla iletildiği bilgisini paylaşan Duque, çıkışın altı ay içinde gerçekleşeceğini belirtti.
Ülkesinin, UNASUR'un üyesi olmaması gerektiğini uzun bir süreden beri söylediğini belirten Duque, çıkış kararının, UNASUR'un Venezuela'da yaşananlar karşısında sessiz kalması gerekçesiyle alındığını açıkladı.
Söz konusu organizasyonun Amerika kıtasındaki ülkeler arasındaki sistemi kırmak için kurulduğunu söyleyen Kolombiya'nın yeni Devlet Başkanı Duque, UNASUR'un Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun amaçlarına hizmet eden bir enstrüman olduğunu dile getirdi.
Ayrcıa Duque'nin, konuşmasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro için "diktatör" ifadesini kullanması dikkati çekti.
UNASUR, Venezuela eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in teşvikiyle 2008'de ABD'nin bölgedeki etkisine karşı kurulmuştu.
KOLOMBİYA DAHİL 6 ÜLKE NİSANDA ÜYELİKLERİNİ ASKIYA ALMIŞTI
Nisan ayında UNASUR üyesi ülkeler arasında birliğe kimin liderlik edeceği konusunda anlaşmazlık yaşanmıştı.
Genel sekreter seçiminde ortaya çıkan bu anlaşmazlık neticesinde Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Paraguay ve Peru üyeliklerini askıya alma kararı vermişti.
 

Son Güncelleme: 29.08.2018 11:11
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