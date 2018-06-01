banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98660
ALTIN
192.322
DOLAR
4.6216
STERLİN
6.1489
EURO
5.3906
Yasak yayın iddiası
YASAK YAYIN İDDİASI
Kenevir zanlıları tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Katil anne 7 gün daha tutuklu kalacak
KATİL ANNE 7 GÜN DAHA...
banner282

Kolombiya, NATO’nun küresel ortaklık programına dahil olma anlaşması imzalandı

Kolombiya, NATO’nun küresel ortaklık programına dahil olma anlaşması imzalandı

01 Haziran 2018 Cuma 10:10
Kolombiya, NATO’nun küresel ortaklık programına dahil olma anlaşması imzalandı

Kolombiya, NATO ile küresel ortaklık programına dahil olma anlaşması imzaladı.

Kolombiya Devlet Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos'un Brüksel'deki temasları kapsamında Kolombiya'nın NATO küresel ortağı statüsünü aldığı bir anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le dün yapılan görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısındaki konuşmalar da açıklamada yer aldı. 
Santos, NATO ile yapılan küresel ortaklık anlaşmasının "her iki tarafın da yararına olduğunu" söyledi. Santos, "Çatışmalara yönelik çözümler ve uluslararası suç örgütleriyle mücadele gibi yıllardır elde ettiğimiz tecrübeleri biz de onlarla paylaşmalıyız." dedi.

NATO ile kurulan bu ilişkinin temel noktalarının siber güvenlik, mayın temizliği ve uluslararası suçla mücadele olduğunu ifade eden Santos, kendilerinin de büyük ilerleme kaydettiği yolsuzlukla mücadele alanında da iş birliği olacağını belirtti.

Kolombiya Devlet Başkanı ayrıca Stoltenberg’den Kolombiya’nın üçüncü ülkelere yardım edebilmesi amacıyla, mayınla mücadele merkezlerinin NATO tarafından sertifikalandırılmasını istediğini aktardı.

banner277
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Kolombiya’nın NATO'nun en yeni ve Latin Amerika’daki tek ortak olduğuna dikkati çekerek, bu ortaklığın dünyanın istikrarı ve barış için olduğunu ifade etti.

Stoltenberg, NATO’nun, Kolombiya Silahlı Kuvvetlerine, diğer üyelerle çalışabilmesi için özel danışmanlık verebileceğini söyledi.

Bu ülkenin, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yaptığı barış anlaşmasına işaret eden Stoltenberg, Afganistan’daki uzlaşma çalışmalarında bu bağlamda Kolombiya’nın tecrübelerinden yararlanabileceklerini açıkladı.

Santos’un bu anlaşma dolayısıyla Nobel Barış Ödülü sahibi olmasına da değinen Stoltenberg, Kolombiya’nın küresel ortaklığının resmileşmesinin hem kendisi hem de NATO için çok önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Kolombiya'nın NATO ile küresel ortaklık anlaşması imzalaması, askeri alımlarda ve yolsuzlukla mücadelede en üst seviyede şeffaflık, siber güvenlik ve uluslararası suç örgütlerine karşı mücadelede bilgi konusunda iş birliği, askeri tatbikatlara ilişkin en geniş ve en iyi kalitede paylaşım hususlarını içeriyor.

banner288
Son Güncelleme: 01.06.2018 14:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de Astronomik Cenaze Masrafları Mercek Altında
İngiltere'de Astronomik Cenaze Masrafları Mercek Altında
Almanya’da Bir Hayvanat Bahçesinden 2 Aslan, 2 Kaplan Ve 1 Jaguar Kaçtı
Almanya’da Bir Hayvanat Bahçesinden 2 Aslan, 2 Kaplan Ve 1 Jaguar Kaçtı
İspanya'da Yolsuzluk Davası Hükümeti Düşürdü
İspanya'da Yolsuzluk Davası Hükümeti Düşürdü
Güney Ve Kuzey Kore Askeri Alanda Görüşme Yapacak
Güney Ve Kuzey Kore Askeri Alanda Görüşme Yapacak
“milyonlarca Çocuk Çocukluğunu Yaşayamadan Büyümek Zorunda”
“milyonlarca Çocuk Çocukluğunu Yaşayamadan Büyümek Zorunda”
AİHM'den Fransa'ya rekor ceza
AİHM'den Fransa'ya rekor ceza
Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı, 7 ölü, 26 yaralı
Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı, 7 ölü, 26 yaralı
Haziran 2018 Dünya Gündemi…
Haziran 2018 Dünya Gündemi…
Meksika’da Seçimler Öncesi Silahlı Saldırıya Uğrayan Belediye Meclisi Adayı Salado Hayatını Kaybetti
Meksika’da Seçimler Öncesi Silahlı Saldırıya Uğrayan Belediye Meclisi Adayı Salado Hayatını Kaybetti
10 Kanser Türünün Erken Tanısında Önemli Gelişme
10 Kanser Türünün Erken Tanısında Önemli Gelişme

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim