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Kolombiya Hükümeti Küba'daki ELN Müzakerecilerini Geri Çekiyor

YÜKSEK BARIŞ KOMİSYONU SORUMLUSU MİGUEL CEBALLOS, GERİ ÇEKME KARARININ DURDURULAN BARIŞ GÖRÜŞMELERİYLE İLGİSİ OLMADIĞINI VE MÜZAKERECİLERİN SÖZLEŞMELERİ BİTTİĞİ İÇİN KÜBA'DAN AYRILACAĞINI AÇIKLADI

Kolombiya Hükümeti Küba'daki ELN Müzakerecilerini Geri Çekiyor

YÜKSEK BARIŞ KOMİSYONU SORUMLUSU MİGUEL CEBALLOS, GERİ ÇEKME KARARININ DURDURULAN BARIŞ GÖRÜŞMELERİYLE İLGİSİ OLMADIĞINI VE MÜZAKERECİLERİN SÖZLEŞMELERİ BİTTİĞİ İÇİN KÜBA'DAN AYRILACAĞINI AÇIKLADI

20 Eylül 2018 Perşembe 06:35
Kolombiya Hükümeti Küba'daki ELN Müzakerecilerini Geri Çekiyor

YÜKSEK BARIŞ KOMİSYONU SORUMLUSU MİGUEL CEBALLOS, GERİ ÇEKME KARARININ DURDURULAN BARIŞ GÖRÜŞMELERİYLE İLGİSİ OLMADIĞINI VE MÜZAKERECİLERİN SÖZLEŞMELERİ BİTTİĞİ İÇİN KÜBA'DAN AYRILACAĞINI AÇIKLADI


ELN, HAFTA SONU KAÇIRDIĞI 15 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU DEFENSORİA DEL PUEBLO YETKİLİLERİNE TESLİM ETTİ


Kolombiya hükümeti, önceki hükümetin atamasıyla silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile barış görüşmeleri için Küba'da bulunan müzakerecileri sözleşmeleri bittiği için geri çekiyor.


Başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da gazetecilere konuya ilişkin açıklama yapan Yüksek Barış Komisyonu Sorumlusu MiguelCeballos, kararın zaten durmuş olan müzakerelerle ilgili değil tamamen yönetimsel bir durum olduğunu ifade etti. 


Sözleşmeleri dolduğu için geri çekilen müzakerecilere Kolombiya barışına katkı sundukları için teşekkür eden Ceballos, eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un bu müzakerecilerle yaptığı sözleşmenin 3 Ağustos'ta sona erdiğini ve dolayısıyla barış masasındaki görevlerinin teknik olarak bittiği Küba'dan ayrılacaklarını açıkladı. 


ELN ile durdurulan müzakerelerin yeniden başlamasının bu örgütün insan kaçırmaya ve suç işlemeye son vermesiyle mümkün olduğunu belirten Ceballos, bu şartlar sağlandığı zaman yeni bir müzakere heyetinin belirleneceğini duyurdu.


Öte yandan ELN, Choco yönetim bölgesi kırsalında hafta sonu kaçırdığı 15 yaşındaki kız çocuğunu, ülkede hak ihlalleri konusunda çalışmalar yürüten resmi kamu denetçiliği kurumu Defensoria del Pueblo yetkililerine teslim etti.


Bu ay içinde 9 kişiyi daha yetkililere teslim eden örgütün elinde halen 10'dan fazla rehine olduğu değerlendiriliyor.


Kolombiya'da ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakereler, geçen yıl Ekvador'un başkenti Quito'da başlamış, ardından bu ülkenin garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Küba'nın başkenti Havana'ya taşınmıştı.
 

Son Güncelleme: 20.09.2018 09:46
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