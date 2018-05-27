Kolombiya, devlet başkanını seçmek amacıyla bugün sandık başına gidiyor

Kolombiyalılar, ülkelerini 2022 yılına kadar yönetecek devlet başkanının belirleneceği seçimlerin ilk turu için oy kullanacak.
Yaklaşık 36 milyon 230 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 11 binin üzerinde oy kullanma noktası oluşturulurken, seçim güvenliği için 115 bin güvenlik görevlisi çalışacak.
Hükümetin, halen barış görüşmelerini sürdürdüğü Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) da sınırlı süreli ve tek taraflı ateşkes ilan ettiği seçimlerde 100'e yakın uluslararası gözlemci görev alacak.
SANTOS'TAN SANDIĞA DAVET
Santos, ayrıca bu seçimlerin de tıpkı 11 Mart'ta düzenlenen genel seçimler gibi Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) şiddeti olmadan gerçekleştirileceğine dikkat çekti.
İKİNCİ TUR 17 HAZİRAN'DA
İlk turda adaylardan birinin yüzde 50 oy oranını geçememesi durumunda en fazla oy alan iki isim, 17 Haziran'da düzenlecek ikinci turda yarışacak.
Yeni Devlet Başkanı, başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da 2022 yılına kadar sürdüreceği görevine 7 Ağustos'ta başlayacak.