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Kolombiya'da Üniversitelerden Ülke Genelinde Grev

Kolombiya'da Üniversitelerden Ülke Genelinde Grev

11 Ekim 2018 Perşembe 06:40
Kolombiya'da Üniversitelerden Ülke Genelinde Grev

Kolombiya'da hükümetin yükseköğretim için bütçede ayırdığı payı artırmasını isteyen üniversitelerde ülke genelinde greve gidildi, protesto yürüyüşleri düzenledi.

Kolombiya hükümetinin 2019 yılı bütçesinde yükseköğretime ayırdığı payın artırılmasını talep eden devlet üniversiteleri, öğrenci örgütleri ve akademisyen sendikaları 21 Ekim'e kadar protesto yürüyüşleri ve çeşitli etkinliklerle sürdürecekleri genel greve başladı.

Başkent Bogota'nın yanı sıra Barranquilla, Cali, Cartagena, Medellin, Villavicencio gibi önemli şehirlerde de düzenlenen protesto yürüyüşlerine birçok özel üniversite ve sivil toplum kuruluşu da destek verdi. 

Ülke genelinde 500 bine yakın kişinin katılım sağladığı değerlendirilen protestolar çerçevesinde Bogota'da, kentin farklı bölgelerinden başlayan yürüyüşler şehir merkezindeki tarihi Bolivar Meydanı'nda sona erdi.

Protesto gösterilerinde herhangi bir taşkınlık ya da çatışma yaşanmadı. Meydandaki büyük kalabalık ve çevredeki bazı caddelerin dahi göstericilerle dolu olması dikkati çekti.

Kolombiya'da geçen hafta bazı kamu üniversitelerindeki akademisyenler okullarındaki mali krize dikkati çekmek için açlık grevine başladıklarını açıklamıştı. 

Ülke basınında yer alan değerlendirmelerde, Kolombiya'daki birçok kamu üniversitesinin ciddi parasal sorunlar yaşadığı ve ödeneklerin artırılması gerektiğine işaret ediliyor.
 

Son Güncelleme: 11.10.2018 09:48
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