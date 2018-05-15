Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102533
ALTIN
185.094
DOLAR
4.3883
STERLİN
5.9406
EURO
5.2345
Acelece ve acemice
ACELECE VE ACEMİCE
Seçimler yenilenecek mi?
SEÇİMLER YENİLENECEK Mİ?
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Genç yaşta hayatını kaybetti
GENÇ YAŞTA HAYATINI KAYBETTİ
banner256
Flaş Haber
Seçimler yenilenecek mi?
Kapat

Kolombiya'da ELN'den seçimler için ateşkes

Kolombiya'daki isyancı silahlı sol grup Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), 27 Mayıs'taki devlet başkanı seçimleri için tek taraflı ateşkes uygulayacağını ilan etti.

Kolombiya'da ELN'den seçimler için ateşkes

Kolombiya'daki isyancı silahlı sol grup Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), 27 Mayıs'taki devlet başkanı seçimleri için tek taraflı ateşkes uygulayacağını ilan etti.

15 Mayıs 2018 Salı 06:57
Kolombiya'da ELN'den seçimler için ateşkes

Kolombiya'daki isyancı silahlı sol grup Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), 27 Mayıs'taki devlet başkanı seçimleri için tek taraflı ateşkes uygulayacağını ilan etti.
Örgütün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 25 Mayıs'ta başlayacak tek taraflı ateşkes, seçimlerden iki gün sonra, 29 Mayıs'ta sona erecek.
ELN, geçen mart ayında düzenlenen meclis seçimlerinde de tek taraflı ateşkes ilan etmiş, bu gelişmenin Kolombiya hükümeti tarafından olumlu karşılanmasıyla iki taraf arasında yeniden görüşmeler başlamıştı.

GÖRÜŞMELER KÜBA'YA ALINDI
Taraflar, barış görüşmelerinin beşinci turuna Ekvador'un başkenti Quito'da başlamış ancak daha sonra bu ülke müzakerelerin ev sahipliği ve garantörlüğünden çekilmişti.

banner277
Ekvador'un, son dönemde Kolombiya sınırında yaşanan terör saldırılarının ardından aldığı bu karar dolayısıyla iki taraf arasındaki görüşmeler bir süreliğine yapılamamıştı. 
Kolombiya, komşusunun aldığı bu kararı anlayışla karşıladıklarını belirtmiş ve daha sonra görüşmelerin, diğer garantör ülkelerden Küba'nın başkenti Havana'da devam edeceği duyurmuştu. 
Hükümet ile ELN arasındaki barış müzakereleri, Küba'nın yanı sıra Brezilya, Şili, Norveç ve Venezuela'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yapılıyor.
 

Son Güncelleme: 15.05.2018 10:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski Cıa Başkanından Gazze Tepkisi
Eski Cıa Başkanından Gazze Tepkisi
Afrika Birliğinden İsrail’e Kınama
Afrika Birliğinden İsrail’e Kınama
Gazze'de Filistinli bir bebek şehit oldu
Gazze'de Filistinli bir bebek şehit oldu
Macron, Abbas ve Abdullah ile görüştü
Macron, Abbas ve Abdullah ile görüştü
Türkiye'den Kudüs için çok yönlü girişim
Türkiye'den Kudüs için çok yönlü girişim
BMGK'nin 10 üyesinden Guterres'e Filistin mektubu
BMGK'nin 10 üyesinden Guterres'e Filistin mektubu
Irak'ta Sadr'dan “Maliki ve Haşdi Şabi'yi“ saf dışı bırakma mesajı
Irak'ta Sadr'dan “Maliki ve Haşdi Şabi'yi“ saf dışı bırakma mesajı
New York'ta “Kudüs“ protestosu
New York'ta “Kudüs“ protestosu
İtalya'da hükümet müzakereleri sürüyor
İtalya'da hükümet müzakereleri sürüyor
Mısır'daki hastaneler Gazzeli yaralılara kapılarını açıyor
Mısır'daki hastaneler Gazzeli yaralılara kapılarını açıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim