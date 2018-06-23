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Kolombiya'da bulunan cesetler “büyük İhtimalle“ öldürülen gazetecilere ait

Kolombiya güvenlik güçleri, Ekvador sınır hattında kaçırılan ve infaz edilen ikisi gazeteci üç kişiye ait olduğu değerlendirilen cesetlere ulaştı.

Kolombiya'da bulunan cesetler “büyük İhtimalle“ öldürülen gazetecilere ait

Kolombiya güvenlik güçleri, Ekvador sınır hattında kaçırılan ve infaz edilen ikisi gazeteci üç kişiye ait olduğu değerlendirilen cesetlere ulaştı.

23 Haziran 2018 Cumartesi 06:45
Kolombiya'da bulunan cesetler “büyük İhtimalle“ öldürülen gazetecilere ait

Kolombiya güvenlik güçleri, Ekvador sınır hattında kaçırılan ve infaz edilen ikisi gazeteci üç kişiye ait olduğu değerlendirilen cesetlere ulaştı.

Sınırda uyuşturucu trafiğini kontrol eden eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) militanlarının geçen nisan ayında Ekvador'un El Comercio gazetesinin iki muhabiri ve bir şoförünü öldürmesinin ardından önemli bir gelişme yaşandı.
"Guacho" kod isimli kişinin yönettiği militan grubun teslim etmediği cesetleri arama çalışmalarına devam eden Kolombiya ordusu, güneydeki Tumaco kenti kırsalında 4 ceset buldu.
Konuyla ilgili basın mensuplarını bilgilendiren Kolombiya Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas, cesetlerin kısa bir süre önce Cali kentine getirildiğini ve adli tıp uzmanlarınca kimlik tespitine devam edildiğini açıkladı.
Bulunan 4 cesetten 3'ünün "büyük ihtimalle" El Comercio gazetesinin üç çalışanına ait olduğunu vurgulayan Villegas, kurbanların aileleri ve Ekvadorlu resmi temsilcilerin de Cali'ye geldiğini söyledi.

CESETLER MAYINLA TUZAKLANMIŞ, ETRAFINA PATLAYICILAR DÖŞENMİŞ
Naaşların mayınla tuzaklandığı ve etrafındaki bölgeye de patlayıcılar döşendiği bilgisini paylaşan Villegas, "Cesetler, gerçekten çok zor bir bölgede, 'bulunmamaları' için gömülmüş." dedi.
Ayrıca 4'üncü cesedin, gazetecileri kaçıran ve infaz eden militanların bölgedeki liderinin yakın korumasına ait olduğunu aktaran Bakan Villegas, bu kişinin nasıl öldüğüne dair bilgi vermedi.

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Kolombiya Dışişleri Bakanlığının sosyal paylaşım hesabından yapılan açıklamada da Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin'in, Ekvadorlu mevkidaşı Maria Fernanda Espinosa'yı arayarak konuyla ilgili bilgi verdiği belirtildi.
Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, dün sosyal paylaşım hesabından, ordunun kaçırılan kişilere ait olduğu değerlendirilen cesetlere ulaştığını duyurmuştu.
Gelişmeler, her iki ülke kamuoyunda da yakından takip ediliyor.
Henüz adli tıbbın, cesetlerin kimliğine dair resmi bir açıklaması bulunmuyor.
El Comercio gazetesi çalışanlarından şoför Efrain Sagarra, foto muhabiri Raul Rivas ve muhabir Javier Ortega, 26 Mart'ta Ekvador'un Esmeraldas vilayeti kırsalında kaçırılmıştı.
 

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Son Güncelleme: 23.06.2018 10:22
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