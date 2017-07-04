Kolombiya'da 320 Farc Militanı Serbest Bırakıldı

FARC MİLİTANLARI AF YASASINDAN YARARLANDI

Kolombiya’da, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) 320 militanı, af yasasından yararlanarak serbest bırakıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, FARC liderlerinden Rodrigo Granda, 320 militanın hükümetle örgüt arasında yapılan barış anlaşması uyarınca uygulanan af yasasından yararlanarak serbest bırakıldığını söyledi.

Granda, çok sayıda FARC militanının da af beklediğine işaret etti.

Kolombiya Anayasa Mahkemesi mayıs ayında, örgüt mensuplarının af süreçlerinin hızlanması için kongrenin hazırladığı düzenlemenin bazı maddelerini iptal etmişti. FARC liderlerinden Jesus Santrich, af yasasının, bütün militanlara uygulanmayışı ve yasal düzenlemenin gecikmesi dolayısıyla bir hafta önce açlık grevine başlamış, cezaevlerindeki yaklaşık bin 500 militan da greve destek vermişti.

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran'da elindeki son silahı da Birleşmiş Milletler'e (BM) törenle teslim etmişti.

Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında yapılan törene Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt Lideri Rodrigo Lonodono katılmıştı.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, militanların toplanma alanlarına ulaşmasının ardından 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta 140 silahını BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinin ardından ilk kez silah bırakmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.