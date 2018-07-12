Kolombiya'da 3 Yargı Müfettişi Öldürüldü!

Kolombiya'da 3 adli yargı müfettişi uğradıkları saldırıda hayatını kaybetti.

Savcılık yetkililerinden yapılan açıklamada, 3 yargı müfettişinin bulunduğu arabanın Ekvador sınırına yakın bir bölgede seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradığı ve ateşe verildiği bildirildi. İlk araştırmalara göre saldırının, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nde (FARC) barış anlaşmasına muhalif olan "Guacho" adlı grup üyeleri tarafından gerçekleştirildiği açıklandı.

Aynı grubun uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili şiddet olaylarının arkasında olduğu da ifade edildi.

Yargı müfettişlerinin araştırma yaptığı konunun henüz bilinmediği belirtildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, ülkede son dönemde işlenen cinayetlere karşı daha fazla çaba gösterileceğini taahhüt eden bir bildiri imzalamıştı.

"Toplum Liderlerine Şiddeti Ret Bildirisi" isimli metin, eski FARC'ın siyasi partisi olarak kurulan Toplumun Alternatif Devrimci Gücü'nün de aralarında olduğu siyasi partilerin temsilcileri tarafından imzalanmıştı.

Ülkede hak ihlalleri konusunda çalışmalar yürüten resmi kamu denetçiliği kurumu Defensoria del Pueblo'nun yayımladığı son raporda, 2016 yılının başından 2018 yılı hazirana ayı sonuna kadar ülkede 311 toplum liderinin suikast sonucu öldürüldüğü kaydedilmişti.