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11 Temmuz 2017 Salı 07:41

Kolombiya'da 3 Bin 252 Farc Militanına Af Kararı

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) haklarında siyasi suçlama olan 3 bin 252 mensubuna af getiren kararı imzaladığı bildirildi.

Kolombiya'da 3 Bin 252 Farc Militanına Af Kararı
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DEVLET BAŞKANI SANTOS'UN İMZALADIĞI AF KARARINDAN SADECE TOPLANMA ALANLARINDA SİLAH BIRAKAN FARC MİLİTANLARI YARARLANACAK     

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) haklarında siyasi suçlama olan 3 bin 252 mensubuna af getiren kararı imzaladığı bildirildi.

Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Santos'un imzaladığı kararın sadece örgütün toplanma alanlarında silah bırakan militanlarını kapsadığı ve tutuklu bulunan FARC militanlarının af kapsamının dışında kalacağı vurgulandı.     

Birleşmiş Milletler (BM) Kolombiya Misyonunun da af kararını doğruladığı aktarılan açıklamada şimdiye kadar toplam 7 bin 400 FARC militanının yasal durumlarının çözüme kavuştuğu kaydedildi.     

Açıklamada af kararının yalnızca siyasi suçları kapsadığının altı çizilirken, Adalet Bakanlığının yasal konularda örgütün avukatları ile çalışmalara devam ettiği belirtildi.     

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran'da elindeki son silahı da BM'ye törenle teslim etmişti. Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında yapılan törene Devlet Başkanı Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt Lideri RodrigoLonodono katılmıştı.     

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, militanların toplanma alanlarına ulaşmasının ardından 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta 140 silahını teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinin ardından ilk kez silah bırakmıştı.     

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.     


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