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Köln\'de 5 Katlı Apartmanda Yangın: 2 Ölü

KENTTE BİR BİNANIN ALT KATINDA ÇIKAN VE ÇATIYA KADAR ULAŞAN YANGIN NEDENİYLE 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİİTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 6 SAATTE KONTROL ALTINA ALDIĞI YANGIN SIRASINDA DUMANDAN ETKİLENEN 4 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDIKöln, 25 Ekim 18 : Almanya\'nın Köln kentinde bir apartmanda çıkan yangın sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.Südstadt bölgesinde 5 katta 19 kişinin yaşadığı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alt...

Köln\'de 5 Katlı Apartmanda Yangın: 2 Ölü

KENTTE BİR BİNANIN ALT KATINDA ÇIKAN VE ÇATIYA KADAR ULAŞAN YANGIN NEDENİYLE 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİİTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 6 SAATTE KONTROL ALTINA ALDIĞI YANGIN SIRASINDA DUMANDAN ETKİLENEN 4 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDIKöln, 25 Ekim 18 : Almanya\'nın Köln kentinde bir apartmanda çıkan yangın sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.Südstadt bölgesinde 5 katta 19 kişinin yaşadığı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alt...

25 Ekim 2018 Perşembe 07:50
Köln\'de 5 Katlı Apartmanda Yangın: 2 Ölü

KENTTE BİR BİNANIN ALT KATINDA ÇIKAN VE ÇATIYA KADAR ULAŞAN YANGIN NEDENİYLE 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 6 SAATTE KONTROL ALTINA ALDIĞI YANGIN SIRASINDA DUMANDAN ETKİLENEN 4 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Köln, 25 Ekim 18 : Almanya\'nın Köln kentinde bir apartmanda çıkan yangın sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Südstadt bölgesinde 5 katta 19 kişinin yaşadığı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alt katta başlayan yangın çatıya kadar binanın tamamını sardı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin evin merdivenlerinin çökmesine yol açmasından dolayı müdahalede güçlük çekti.
Ekipler yaklaşık 6 saat süren çalışmalarının ardından yangını kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye görevlisi hafif yaralandı.
YANAN ÇATI ÇÖKTÜ
Yangın nedeniyle iki kişi yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenen 4 kişi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Olayda ölenlerin ve dumandan etkilenenlerin kimlikleriyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Bu arada yangın, apartmanın çatısının da çökmesine neden oldu.
Köln polisi ve itfaiyesi, binanın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedenini araştırıyor.
(AA/AK/ÖK)
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