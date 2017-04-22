Köln'de Onbinler Irkçılığa 'Hayır' Dedi

AŞIRI SAĞCI AFD PARTİSİNİN KÖLN'DE DÜZENLEDİĞİ KONGRE NEDENİYLE KENTTE ON BİNLERCE KİŞİ IRKÇILIK KARŞITI GÖSTERİ YAPTI

SOLCU GENÇLER İLE POLİS ARASINDA YAŞANAN ARBEDEDE 2 POLİS YARALANDI, BAZI GÖSTERİCİLER GÖZALTINA ALINDI

Almanya için Alternatif (AfD) partisinin, Köln kentinde düzenlediği kongre nedeniyle, on binlerce kişi ırkçılığa karşıtı gösteri düzenledi.

Köln polisi, Heumarkt semtinde Maritim Hotel'de düzenlenen kongreye göstericileri yaklaştırmamak için helikopterler ve zırhlı araçlar eşliğinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

On binlerce kişinin katıldığı, 5 bine yakın polisin görev yaptığı gösterilerde çıkan olaylar sırasında 2 polisin yaralandığı, bazı göstericilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Gösteriler nedeniyle kentin önemli ulaşım noktalarından Deutz Köprüsü, Rheinufer Tüneli ve çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı, tramvay, otobüs ve tren seferleri aksadı.